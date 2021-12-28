分析：公投后民调蹿升 赖清德成绿营储君蔡英文全力打压

分析指出，观察“后蔡时代”风向的指标，将是大新竹合并升格的修法草案能否在立法院委员会过关，若不过关或宣示蔡英文提前跛脚。

民进党公投战惨胜后，如猛虎出闸在全台湾宣讲一个多月的副总统赖清德，民调蹿升成绿营储君。媒体人和学者分析，总统蔡英文感受到威胁，正全力打赖，而民进党政要则出现挺赖“押宝潮”。

分析指出，观察“后蔡时代”风向的指标，将是大新竹合并升格的修法草案能否在立法院委员会过关，若不过关或宣示蔡英文提前跛脚。

台湾在本月18日举行四项公民投票，民进党政府全力宣导的“四个不同意”全达标，但投票率只有低迷的41%。在被操作成蓝绿对决后，平均票数呈现48对52的四个百分点微差，显示蓝绿基本盘已从过去约20个百分点差距大幅缩小，在野的国民党固然惨败，民进党也被形容为惨胜。

四大公投后赖清德人气飙升，网络媒体《美丽岛电子报》针对谁最适任下届总统的民调显示，他以30.6%领先群伦，国民党籍新北市长侯友宜以22%居次，台北市长柯文哲14.1%居第三，其后是国民党主席朱立伦4.5%、民进党籍桃园市长郑文灿4.3%。

民调：赖清德首次突破三成支持率

这项民调长期进行，每月发表一次。赖清德首次突破三成支持率，也把跟侯友宜的差距从平均三个百分点扩大至八个百分点。

在上届总统大选民进党党内初选中，赖清德一度对蔡英文构成强力挑战；当上副总统后，与蔡英文关系疏离，甚至被舆论形容为“锁在总统府深宫”内，一年多来曝光率很低。

但这个形势在四大公投期间彻底翻转，民进党政府为了阻挡公投，在全台办了2100场说明会，赖清德曾经一天跑10场，以客家话、闽南话与民众搏感情，获得平面、电视和网络媒体广泛报道，人气蹿升。

时事评论员、《美丽岛电子报》董事长吴子嘉向《联合早报》点评，公投险胜后“所有人都受伤，只有赖清德补血成功”，民进党人也都知道“新君已经冉冉浮现”。

熟知民进党内幕的吴子嘉指出，蔡英文与赖清德的斗争牵动许多台面上的动作，如蔡英文推动新竹县市合并、升格直辖市，目的就是提高民进党明年底地方选举的胜算，防止在任期后半段提前“跛脚”。蔡希望选后继续当党主席，得以操盘和主导2024年总统大选的党内初选，阻挡赖清德上位。

针对大新竹合并升格的地方制度法修法草案，朝野立委上周五已议决交由立法院内政、司法及法制委员会审查。

吴子嘉研判，到时在民进党党内各派系、在野党和社会舆论都介入监督下，“横柴入灶的修法草案”能否强渡关山，“将检视蔡英文的能量还剩多少”；若草案不过关，就宣示“蔡英文进入跛脚的前期”。

他形容，赖清德崛起的大气候已成形，民进党许多政要正努力接近他，相继“上车挺赖”，涌现“押宝潮”。

吴子嘉指出，蔡英文原本属意的接班人郑文灿民调持续落后，因此她下一张候补牌，可能是先让苏贞昌继续当行政院长，再参加党内初选来防堵赖清德。

吴子嘉认为，赖郑同属的最大派系新潮流还须内部协商，若议决不推郑文灿当总统候选人，也要给他台阶下，安排他表态挺赖。新潮流会尽快处理此事，对外展现团结形象。他也推断郑文灿若能成功辅选桃园市长之战，可能会当中常委甚至“专心当新潮流的老大和操盘手”。

柯文哲“待价而沽” 不排除与赖清德合作

吴子嘉也指出，台面上唯一宣布参选总统的台北市长柯文哲正“待价而沽”，不排除与医界老友赖清德合作，共组无敌搭档。国民党目前唯一胜选希望在侯友宜，但侯要在党内出线困难重重，最大障碍是党主席朱立伦仍有参选私心，“泛蓝基本盘不可小觑，但最大挑战是能否推出适当的候选人”。

吴子嘉认为，若民望高的鸿海创办人郭台铭参选，柯文哲必定与他合作，到时郭台铭极可能选择回到国民党旗帜下参选，与柯文哲组成“蓝白合”。

台湾大学政治系教授王业立则向本报指出，赖清德除了面对党内阻力，他自称“务实台独工作者”的定位也可能冲击两岸关系，“美国是否愿意见到赖清德出线，有待验证”。

台湾国际战略学会理事长王崑义教授认为，除非赖清德的台独路线向中间靠拢，否则中间选民也会有疑虑。

东华大学民族事务与发展学系教授施正锋则认为，赖清德的台独也是在“中华民国”旗帜下，与蔡英文和国民党都没有实质差别，“台独、独台和华独，对中共来说都是台独”。至于美国的态度，则是不支持台独，让台湾自己决定。

施正锋也表示，目前总统仍掌握行政资源，蔡英文未必轻易跛脚；而新潮流也不一定会在近期决议出下届总统人选，可能会先两边甚至三边押宝，拖到暑假甚至明年底选举后再决定。