美国著名汉学家史景迁 圣诞节当天病逝享年85岁

（纽约综合讯）美国著名历史学家史景迁（Jonathan D. Spence），于圣诞节当天在美国病逝，享年85岁。

据彭博社报道，史景迁的华裔妻子金安平说，他死于帕金森病相关的综合并发症。两人同为耶鲁大学教授，史景迁2008年退休，前天在康涅狄格州西黑文的家中去世。

耶鲁大学历史系教授乔安娜·弗里曼（Joanne B. Freeman）26日发推文悼念时称，史景迁是“杰出的、具开创性的历史学家和作家”。

另一位耶鲁教授张泰苏在微博写道：“心中的反应远远不是‘悲痛莫名’四个字可以形容的……先生近年来虽然精力不如以往，但谈及历史研究时，依然不失当年的睿智、敏感、与优雅，依然可以在思维灵感层面到达一些纯理性分析所不能企及的高度。”

中新社、澎湃新闻等中国媒体在报道中，形容史景迁是“最会讲故事的”汉学家，与孔飞力（Philip A.Kuhn）、魏斐德（Frederic Wakeman）被誉为继已故费正清（John Fairbank）之后的美国汉学“三杰”。

史景迁1936年生于英国萨里郡，1959年在英国剑桥大学获学士学位，1965年在美国耶鲁大学获博士学位。1966年至2008年他担任耶鲁大学历史系教授，曾担任耶鲁大学历史系和东亚研究中心主任、美国历史学会主席等。

史景迁第一次中国行是在1974年，与14名耶鲁大学教授一起前往北京、天津、上海、广州等地。自1974年以来，他著有14部关于中国的历史著作，包括《追寻现代中国》《王氏之死：大历史背后的小人物命运》《康熙与曹寅》《利玛窦的记忆宫殿》等。其中《追寻现代中国》讲述了从17世纪到20世纪80年代的中国历史，是西方大学学习中国历史的必读书目，也位居《纽约时报》畅销书之列。

费正清生前评价史景迁时曾说：“通过真切摹写出人物的品性及处境，史景迁亲切地带领我们走进这些人的生命，让我们仿佛亲眼目睹了这一切，仿佛跟他们有过直接的交流。只有最好的历史作品里，才能赋予这种感觉。”