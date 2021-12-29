1900多家生物药企创215亿新元产值 苏州工业园区“一号产业”疫后奋起

今年8月，艾博生物宣布完成7亿多美元（9.58亿新元）的C轮融资，这是该公司短短四个月内的又一轮融资，并以超高额度刷新中国生物药企IPO前的单笔融资纪录。

2019年落户新中政府间合作首个旗舰项目苏州工业园区的艾博生物科技，是一家专注于信使核糖核酸（mRNA）药物研发的创新型生物药企。据了解，新加坡淡马锡等参与本轮领投，14家资本跟投，启明创投等原有股东也继续加持。

包括艾博生物在内的一批领军生物药企，成为苏州工业园区“一号产业”的生力军，塑造“唯一性、引领性、独创性”的生物医药创新产业生态个性。

苏州园区现有1900多家生物药企，多年来实现20%的产业增速，去年创造1000多亿元（人民币，下同，215亿新元）产值，吸引资本闻香而至。

数据显示，仅苏州生物医药产业园（简称BioBAY）一个载体内的企业，每年吸引的社会资本投资就有100亿元。截至去年底，园内企业累计融资规模超过500亿元。

今年10月，中国科技部生物中心发布全国生物医药产业园最新排名，园区综合竞争力以及产业、人才、技术三个专项竞争力均位列全国第一。近三年，生物医药创新型龙头企业数量、创新型人才规模、获批生物创新药临床批件数量、生物大分子药物总产能、企业融资总额这五项指标，均占中国20%以上。

值得一提的是，艾博生物自主研发的mRNA疫苗ARCoV，不仅实现中国mRNA疫苗“零”的突破，且已启动中国三期临床试验，评估该疫苗在18岁及以上人群中接种的保护效力、安全性和免疫原性。

艾博生物自主研发的mRNA疫苗ARCoV已启动中国三期临床试验。（苏州工业园区提供）

境外投资服务助企业海外布局

苏州园区发展核心产业的同时，也借助苏州自贸片区的金融创新政策，在“走出去”和“引进来”的双通道上做文章。

园区的国家级境外投资服务示范平台拥有省级境外投资备案审批权限。今年1至11月，园区助力123家企业完成142个境外投资项目备案，中方协议投资金额23.88亿美元，同比增加309.53%。

疫情期间，园区长三角境外投资促进中心以视频会议形式推介后，江西正邦集团在园区设立全资子公司江苏正宣作为境外投资主体，出资2亿元人民币赴新加坡设立正邦科技海外总部，拓展采购饲料原材料、新设养殖场、收购优质生猪种源等国际业务。

投资方案形成后，园区行政审批局、投资促进局启动境外投资审批联动机制，通过线上材料预审，及时向企业反馈意见，由投促局协助企业代办备案手续，行政审批局用时不到三个工作日，帮助完成企业境外投资（ODI）备案。

该笔境外投资备案从前期接洽沟通注册细节，到最后项目顺利完成审批和资金出境，仅耗时一个月。

此后，正邦又决定把上市公司正邦科技的跨境投资区域总部设在园区，把部分进口采购业务导入江苏正宣，以享受苏州自贸片区的政策。继新加坡之后，江苏正宣国际贸易近日又各投资超过2000万美元在缅甸、埃及设立养殖、禽业公司，这三家位于“一带一路”沿线的海外公司布局，都得益于园区高效的境外投资服务。

打造新加坡企业境外投资首选地

截至今年11月底，园区共有456家企业在56个国家及地区投资704个项目，累计投资金额135.9亿美元。其中，投向“一带一路”沿线国家和地区项目114个，中方协议投资额32亿美元。

同时，园区积极打造新加坡企业境外投资首选地、新加坡友人海外宜居宜业首选区，擦亮中新合作“金字招牌”。

中新企业家面对面平台今年中启动，旨在促进各方面对接。（苏州工业园区提供）

今年6月，由园区和中国新加坡商会共同建立的中新企业家面对面平台在园区启动，促进两地企业在产业、资金和技术方面的对接，并发布《苏州工业园区新加坡企业服务导则》，提供行政审批、载体租赁等政策指引。

截至去年底，园区共有新加坡投资项目424个，累计实际利用外资34.89亿美元；园区在新加坡投资企业共有32家，投资额达18.71亿美元。

【本文由苏州工业园区呈献】