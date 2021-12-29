国民党加速筹划要重启驻美代表处 黄介正：朱立伦或在农历年后访美

国民党主席特别顾问兼国际事务部主任黄介正强调，“台美关系是在既有基础上继续往前行，若跟美国关系越好，就应该花更多精神去深度理解美国政局变化，以及美国对大陆政策的调整。这些调整是我们随时要警惕的”。

台湾在野的国民党主席特别顾问兼国际事务部主任黄介正昨天透露，国民党准备重启驻美国工作事宜，将汇整该党对于台湾安全政策的论述。在疫情许可下，农历年后国民党主席朱立伦随时可能访美。

黄介正说，在美中强权竞争下，台湾对美国的依赖和配合越来越深，从邦交关系、疫苗取得到军事采购，受到美国支持，但也被美国利益所牵引。强化台美关系一直是历任台湾政府几十年来维系台海均势的杠杆。“但美国对台政策的唯一标准是美国利益，而非台湾利益，因此期待未来双方有更多重叠、共享的利益，在此方向上推进”。

民进党二度执政后几乎全面配合美国政策行事，该党的“抗中保台”，让想在美国和中国大陆之间求取平衡的国民党有被边缘化的感觉。国民党国际事务部昨天首度举行国际记者会，说明未来对美工作重点，也首度表明上述态度。

黄裕钧：驻美办公室明年元月可正式运作

国民党的驻美代表处自从2008年执政后中止运作迄今。该党沦为在野党后，党产都被冻结，无财力支撑。前党主席江启臣虽想恢复驻美代表处，又因疫情严重，疫苗短缺，更是难上加难。朱立伦在竞选党主席时，便宣示上任后会重新筹设。

目前在美国处理相关事务的国民党国际部副主任黄裕钧，昨天透过视讯连线表示，驻美办公室明年元月便可正式运作，相关准备工作进度超前，美国也表达希望国民党有更多的访问团前往交流。

黄介正稍早说明台湾处境时说，今年台湾受到国际社会的关注程度明显提高；虽然大家都乐见台湾能见度提升，但过往经验显示，国际关注的主因是台海局势紧张，战争风险成为各方研究的主题。

这种状况让台湾在国际媒体声量加大，相信有关人士心里都颇有一番滋味。

他认为，由大陆主导、占世界GDP近三成的区域全面经济伙伴协定（RCEP）即将在明年元旦正式生效，届时一定会对台湾经济带来冲击；台湾在大陆之后也申请加入《跨太平洋伙伴全面进展协定》（CPTPP），眼前不仅是与各国的双边磋商，还有大陆因素，都将对台湾经贸带来冲击。

他强调，美国对台政策一直都是以美国利益为主，而非台湾利益。台湾在维系邦交跟拓展对外关系受美国协助，民进党政府说现在是台美最好时刻，但这个话历任政府都说过。可见“台美关系是在既有基础上继续往前行，若跟美国关系越好，就应该花更多精神去深度理解美国政局变化，以及美国对大陆政策的调整。这些调整是我们随时要警惕的”。

国民党发起的反对含莱克多巴胺猪肉进口公投本月18日失败，民进党刻意将国民党的“反莱猪”扭曲为“反美猪”，被国民党指责在分化美国与国民党的关系。

黄介正昨天被询及美国对“反莱猪”公投的反应时，表示此事已经过去了。他们与美国沟通时也以为美国会追问“反莱猪”之事，但美国60%追问的都是有关国防问题。

日本媒体追问有关日本福岛核食进口之事，黄介正说，朱立伦已与日本台湾交流协会代表泉裕泰见过面，日本台湾交流协会与国民党国际部等单位都有交叉绵密的会面，对许多议题交换意见。

他表示，国民党中央党部、立院党团及智库已组成联席讨论小组，积极讨论福岛五县食品议题，还称日本离台湾很近，很可能是该党安排出访的第一站。