美国星链卫星两次接近中国空间站 北京促美以负责任态度维护在轨航天员生命安全

中国外交部发言人赵立坚证实，美国SpaceX发射的星链卫星，今年7月和10月先后两次接近中国空间站。中国航天员当时正在空间站内执行任务。出于安全考虑，中国空间站采取了紧急避碰措施。他敦促美国采取负责任的态度，维护在轨航天员的生命安全和空间设施的安全稳定运行。

（北京综合讯）中国外交部昨天证实美国太空探索技术公司（SpaceX）发射的星链卫星，今年先后两次接近中国空间站，而中国航天员当时正在空间站内执行任务。

据中国外交部官网消息，发言人赵立坚昨天在例行记者会上回应中国官媒的相关提问时证实，美国太空探索技术公司发射的星链卫星，今年7月和10月先后两次接近中国空间站。在此期间，中国航天员正在空间站内执行任务。出于安全考虑，中国空间站采取了紧急避碰措施。

赵立坚说，1967年《外空条约》规定，航天员是全人类派往外层空间的使节，各国应尊重、保护航天员安全，并将在外空发现对航天员生命或健康构成危险的现象，通知联合国秘书长或其他缔约国，各国还应为其国内私人公司的一切外空活动承担责任。

他说，为履行条约义务，维护航天员生命安全，中国政府本月3日向联合国秘书长通报了上述危险情况，以及中方采取的措施。联合国和平利用外层空间委员会官网，稍早前发布了中国方面的相关通报。

赵立坚批评说，美国口口声声宣称所谓“负责任外空行为”概念，自己却无视外空国际合约义务，对航天员生命安全造成严重威胁，这是典型的双重标准。他敦促美国采取负责任的态度，维护在轨航天员的生命安全和空间设施的安全稳定运行。

关于这两次安全隐患，涉事卫星为SpaceX发射的星链-1095卫星、星链-2305卫星。资料显示，SpaceX是由马斯克（Elon Musk）2002年6月建立的美国太空运输公司；该公司在2008年获得美国太空署（NASA）的正式合同。

中国航空专家张宝鑫接受《环球时报》采访时说，任何一个太空飞行的飞行器都需要报备轨迹，不可能产生碰撞或近距离接触，美国SpaceX公司要对这两次“危险接近”承担全部责任。中国航天专家黄志澄认为，美国可能通过两起紧急避碰事件，探测中国的太空感知能力，测试中国是否能准确掌握它们的行动。

据香港中通社报道，专家称SpaceX公司的星链卫星打着民用旗号，实则是美国国防部的供应商。它是民间发起的一个项目，但项目主要出资方和使用方大部分都有美国国防部的背景。