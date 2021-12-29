香港政情 免隔离通关再搁置港人纷提早北上过年 港学者吁港府落实“疫苗护照” 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 香港报道 发布 / 2021年12月29日 5:00 AM 香港政务司长李家超曾在本月14日率领保安局、食卫局及创科局等相关部门局长及官员，前往深圳与大陆官员举行对接会议，商讨开通陆路口岸的“通关”安排。图为当天拍摄到香港边境口岸和深圳罗湖边检大楼。（路透社） 字体大小: 小 中 大 香港与大陆原本有望在本月有限度通关，但由于香港日前出现首起无外游的奥密克戎确诊病例，北上免隔离通关的日子又再次搁置。根据政策，目前港人前往大陆，仍须检疫隔离21天，也就是要北上过农历新年最迟须于明年1月10日前出境。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 陆港通关 免隔离检疫 奥密克戎 袁国勇 疫苗护照 冠状病毒19 民调：台六成民众不担心邦交国减少 1900多家生物药企创215亿新元产值 苏州工业园区“一号产业”疫后奋起