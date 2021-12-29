免隔离通关再搁置港人纷提早北上过年 港学者吁港府落实“疫苗护照”

香港与大陆原本有望在本月有限度通关，但由于香港日前出现首起无外游的奥密克戎确诊病例，北上免隔离通关的日子又再次搁置。根据政策，目前港人前往大陆，仍须检疫隔离21天，也就是要北上过农历新年最迟须于明年1月10日前出境。

此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。