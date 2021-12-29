香港政情

免隔离通关再搁置港人纷提早北上过年 港学者吁港府落实“疫苗护照”

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来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

香港报道

发布 / 2021年12月29日 5:00 AM

香港政务司长李家超曾在本月14日率领保安局、食卫局及创科局等相关部门局长及官员，前往深圳与大陆官员举行对接会议，商讨开通陆路口岸的“通关”安排。图为当天拍摄到香港边境口岸和深圳罗湖边检大楼。（路透社）
香港政务司长李家超曾在本月14日率领保安局、食卫局及创科局等相关部门局长及官员，前往深圳与大陆官员举行对接会议，商讨开通陆路口岸的“通关”安排。图为当天拍摄到香港边境口岸和深圳罗湖边检大楼。（路透社）

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香港与大陆原本有望在本月有限度通关，但由于香港日前出现首起无外游的奥密克戎确诊病例，北上免隔离通关的日子又再次搁置。根据政策，目前港人前往大陆，仍须检疫隔离21天，也就是要北上过农历新年最迟须于明年1月10日前出境。

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