以涉嫌串谋发布煽动刊物罪为由 香港国安处拘捕《立场新闻》高层

香港警方昨天（12月29日）以涉嫌“串谋发布煽动刊物”罪为由，拘捕民主派网媒《立场新闻》的六名高层或前高层人员。《立场新闻》过后宣布，立即停止运作及遣散所有员工。

有受访学者认为，北京今年大力整顿香港传媒乱象，预料另一家民主派网媒《众新闻》和香港记者协会，有可能会成为下一个目标。

香港警方国家安全处透露，该处是在昨天上午采取行动，拘捕三男四女，年龄介于34至73岁。据了解，被捕人士包括《立场新闻》前总编辑锺沛权、前董事周达智、吴霭仪、何韵诗、方敏生及署任总编辑林绍桐六人。

正在还押的前香港《苹果日报》副社长陈沛敏，由于曾在《立场新闻》撰文，昨天也在大榄惩教所被捕。

另据《香港01》引述消息称，有多名涉案人士正被警方通缉，包括《立场新闻》创办人之一兼董事的蔡东豪。

警方昨天在行动中一共派出200名制服及便衣人员，搜查《立场新闻》办公室和被捕人士处所，其间带走多部电子器材、文件及50万（港元，下同，8万6800新元）现金，并冻结《立场新闻》的6100万元资产。

港警国安处高级警司李桂华在记者会上表示，根据当局的调查显示，有关机构涉嫌在2020年7月即《香港国安法》实施后至今年11月，不断刊登多篇带煽动性文章，企图达到引起憎恨、藐视香港特区政府、引起对司法憎恨等的目的。

李桂华举例说，有文章曾经形容香港抗争者“被失踪”、遭侵犯都是毫无事实根据的恶意指控；另外，对于一些不如他们预期的审讯，文章会形容是中共赤裸地滥用权力，用法庭来展示只手遮天的威能，令人对香港司法产生憎恨。

他指出，在前年中文大学冲突事件中，有文章指一些绿色军装警察用枪对准远处黄头盔，又说前方警察开枪扫射，“大家知道案件已审讯，没有证据提供出来，仍放在文章内，这也是属带煽动性的例子。”

李桂华表示，有很强烈的证据显示，该网媒让所谓行国际线的逃犯或人士合谋利用其平台，煽动他人憎恨特区政府及中华人民共和国，严重危害到国家安全。

他说，行动中冻结该公司6100万港元资产，是国安处历来侦破案件中最多款项的一次；而大部分资金是用隐密方式存入，相信是要逃避执法机构调查来源。

港府政务司司长李家超表示，支持国安处的拘捕行动，强调任何人一旦利用新闻工作作为犯法的工具，危害国家安全，当局会严厉打击。

民建联也表示全力支持警队依法执法，并批评《立场新闻》经常滥用新闻自由之名，编辑及发布煽动仇警的报道。

香港记者协会则发表声明指出，深切关注警方在一年内多次拘捕传媒高层及搜查藏有大量新闻材料的新闻机构办公室，促请港府按照《基本法》保障新闻自由。

《众新闻》和香港记协可能成为下个目标

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，《苹果日报》结业后，《立场新闻》成为民主派发声的主要舆论平台，今年北京当局整顿香港传媒，《立场新闻》也成为目标之一。他认为，下个目标是《众新闻》和香港记者协会。

陈伟强认为，《立场新闻》的存在有一定的意义，例如早前独家报道政制及内地事务局副局长胡健民的住宅有疑似僭建物。“一旦它结业，香港就会有越来越少媒体监管政府。”

《立场新闻》的前身为《主场新闻》，由蔡东豪、梁文道、刘细良及宋汉生在2012年共同创办，明确支持民主派，包括每年一度的七一大游行及“占中行动”，但在2014年突然宣布结束运作。

同年，蔡东豪联同资深媒体人锺沛权和余家辉另起炉灶成立《立场新闻》，董事会名单还有吴霭仪、方敏生、何韵诗、周达智等人。在前年反修例运动期间，《立场新闻》人气大增，至今面簿专页粉丝有约131万人。