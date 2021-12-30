砍榕树余波 原广州市长温国辉转任省政协领导

在12月3日的广州市人大常委会会议上被表决接受辞去市长职务的温国辉，近日名列广东省政协领导名单中。分析认为，广州砍伐榕树引发争议后，党政“一把手”不见公开党纪处理，但温国辉从一线退居二线，本身就是一种处分。

（广州讯）广东官方昨天（12月29日）发布消息显示，广州市原市长温国辉目前已转任广东省政协领导，意味着羊城党政“一把手”经历“砍榕树风波”后，现已“退居二线”。

据广东省政协官方微信公众号消息，广东省政协工作务虚会议前天在广州召开，温国辉名列出席会议的广东省政协领导名单中，排序在广东省政协副主席李心与广东省政协党组成员、秘书长吴伟鹏之间。

广州市本月迎来一轮人事变动，市委书记与市长在本月3日同时更换。官方当时通报，广东省委常委、常务副省长林克庆履新广州市委书记，免去张硕辅的广州市委书记职务，另有任用；12月3日的广州市人大常委会会议上，表决接受温国辉辞去市长职务，任命广东省副省长郭永航为广州市副市长，并代理市长一职。

被免去职务逾一周后，广东省委机关报《南方日报》本月16日报道显示，张硕辅14日以党组成员身份出席了该省人大常委会党组会议，排名位于广东省人大常委会副主任王衍诗与秘书长、办公厅主任王波之间。

党政“一把手”同日被更换，外界当时便猜测认为，或与当地的砍榕树风波有关。广州今年的绿化升级改造计划中，全市逾3000株榕树被移除与砍伐，引发民众的不满与环保举报。中共中央纪委国家监委本月12日通报，广东省纪委监委成立广州市大规模迁移砍伐城市树木事件问责调查组，对广州市委副书记罗冀京等10名领导干部问责。

熟悉广东政坛的人士对《联合早报》分析说，官方此前通报广州10名领导干部问责，都给予了党纪政纪处分，包括免职、党内严重警告等。广州党政“一把手”被更换，尽管没有看到公开的党纪处理，但从官场与民间看法来看，从一线退居二线，本身就是一种处分。

分析人士称，张硕辅与温国辉原本都有仕途上升空间，但经历此次风波，从目前广东省人大与政协的名单排序来看，他们两人位置都相对靠后，短期来看，或很难有“咸鱼翻生”的机会，再回到党政“一线”任职。

习近平一再提出榕树精神

该分析人士也指出，中共总书记习近平多次对生态文明建设作出重要指示，强调“绿水青山就是金山银山”，早前在福建任职期间，也一再提出“榕树精神”，多次亲手植榕。广州此次砍伐榕树之前，既没有进行充分论证，也缺乏对社会舆论影响的评估，未能贯彻中央精神。在明年中共二十大召开之前，对相关官员的处置，明显具有警示作用，是给各地敲响了一记警钟。