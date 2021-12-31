苏州工业园区以中新合作赋能“双一流 新中心”建设

作为中新两国政府间合作的首个旗舰项目，苏州工业园区开发已过27年，2024年即将迎来“三十而立”。据了解，“十四五”（2021－2025）期间，苏州园区将以中新合作赋能世界一流高科技园区、一流自贸试验区及面向未来的苏州城市新中心建设，为提升两国与时俱进的全方位合作伙伴关系作出新贡献。

今年9月到任的中共苏州市委常委、苏州工业园区党工委书记沈觅在上任伊始就调研了合资公司中新集团（CSSD），希望CSSD在深化中新合作上进一步展现新的作为。

苏州市委常委、苏州工业园区党工委书记沈觅。（苏州工业园区提供）

12月13日，沈觅与新加坡贸工部副常任秘书兼软件办主任林慧贞通过视频连线，共同主持召开2021年第二次中新软件会议，表示园区将继续深入借鉴新加坡最新发展经验，用好中新软件会议这一机制平台，推进多领域的务实合作，持续擦亮中新合作金字招牌。

对于今后发展，沈觅认为，苏州工业园区可以从四大方面，着手提升双边合作的深度和广度。

一是服务构建新发展格局，积极融入“一带一路”、长三角一体化、沪苏同城等战略，高水平建设和运营新加坡国际商务合作中心、新加坡苏州商务中心等双向开放平台，深化“国际化走廊”建设合作。

二是引领高水平开放创新，对标中新自贸协定、RCEP、CPTPP等高标准国际经贸规则，深化中新在跨境投资、服务贸易、金融创新、数字政府建设、自贸区建设等领域的务实合作。积极向外输出双方合作开发工业园区的成功经验，办好江苏宿迁、南通、安徽滁州、新疆霍尔果斯等“飞地”项目，打造新时代改革开放新高地。

三是推动高质量产业创新，深化中新产业创新、科技创新协同合作，提升汇聚国际创新资源能力和参与国际经济技术合作竞争能力，加快推进新一代信息技术、高端装备制造两大主导产业向价值链高端攀升，持续提升生物医药、纳米技术应用、人工智能三大新兴产业规模能级，加快建设世界一流高科技园区。

四是探索现代化建设经验，借鉴新加坡最新发展成果，创新城市规划、建设与治理方式，完善科创策源、现代服务、品质消费、文化交流等城市核心功能，深化中新人文交流，加快建设面向未来的苏州城市新中心。

持续提升中新合作内涵

经过27年建设，苏州园区不仅建成为一座非凡城市，构建世界一流高科技园区的基本框架也已成形，在中国国家级经开区综合考评中实现五连冠，在国家高新区考评中综合排名上升到第四位。

2020年，园区新增外资项目295个，实际利用外资19.7亿美元（下同，26.7亿新元），进出口总额941.8亿美元。今年前三个季度，园区新增外资项目289个，实际利用外资16.6亿美元；进出口总额808.1亿美元，同比增长15.1%，保持“总体平稳、稳中有进、进中提质”的态势。

为提升中新合作内涵，园区还明确了“中新合作项目化运作、借鉴培训闭环式管理、合作成果可视化展示”的思路。

克服疫情影响，苏州园区创新借鉴培训方式，举办“云借鉴”线上培训，编制自贸区三年行动方案，谋划制度创新。今年，新加坡政府官员代表团到访园区，进行为期一周的交流培训，形成互学互鉴局面。

同时，园区推进各领域中新合作项目，新加坡国际仲裁中心、新加坡国际调解中心落户，长三角境外投资促进中心帮助13家企业完成赴新加坡投资，新科研苏州中心共计15个项目完成在园区注册落户，中新双向投资洽谈会、第四届中新服贸论坛、第三届中新金融科技应用博览会等活动成功举办。

园区重视提升新加坡企业的满意度和认同感，与中国新加坡商会共建中新企业家面对面平台，发布《新加坡企业服务导则》，面向园区新加坡企业，提供专属服务，努力打造新加坡企业境外投资首选地和新加坡友人海外宜居宜业首选区。

苏州工业园区是两国领导人高瞻远瞩作出的共同决策。沈觅表示，在两国领导人的关怀和大力支持下，苏州园区开创了中外经济技术互利合作的新模式，成为中新友好合作的成功典范。接下来，苏州工业园区将继续坚持“合作中有特色、学习中有发展、借鉴中有创新”，持续深化各领域的务实合作，当好中新友好合作的“探路者”和“传播者”。

【本文由苏州工业园区呈献】