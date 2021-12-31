广西押解四罪犯“游街示众” 引发执法过当批评 官方：按要求处罚没不合适

（百色综合讯）针对广西百色靖西市四人被押解“游街示众”引发执法过当的批评，当地官方回应称，是按要求处罚，没有不合适。

综合广西日报、新京报、正观新闻等媒体报道，广西百色市靖西警方本周二在安宁乡等地开展走私偷渡等涉边违法犯罪人员“十个一律”现场惩戒警示活动。

“十个一律”惩戒

包括一律公开曝光

当地疫情防控指挥部今年曾发布《关于实施边境疫情防控“十个一律”惩戒措施的通告》。所谓“十个一律”惩戒，包括一律公开曝光，对违反疫情防控和边境管理等违法犯罪行为的人员。

靖西融媒体中心在社交平台上发布的视频显示，几人身穿防护服，胸前和后背挂有大幅照片，被相关人员押解“游街示众”。

据报道，这几个人因涉嫌运送他人偷越国境、走私等违法行为被惩戒，相关惩戒举措涉及在住所张贴惩戒通告，通过媒体多渠道曝光，冻结并银行账户等。

对于“游街示众”举措是否不妥，靖西市公安局及安宁乡政府回应称，这是现场惩戒警示活动，是按要求处罚，没有不合适。

《新京报》对此评论，虽说靖西地处边境，承担着巨大的疫情“外防输入”压力，当地在制定相关防疫举措时理应更加严格。但即便是为了防疫，也不能让“游街示众”这种严重违背依法治国精神的举措再次出现，相关针对性惩戒措施不能脱离法治的范畴。

新华报业网也发文批评，在科学立法、严格执法、公正司法深入推进的情况下，靖西市一些执法机关、人员仍然停留在旧的治理思维中，令人吃惊，“不仅使法治蒙尘，也让现代文明蒙羞”。