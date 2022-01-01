海军陆战队原司令员孔军 升任东部战区陆军司令员

有关人士分析，海军陆战队主官先后擢升，显示海军陆战队在军中的地位明显上升，军方高层对海军陆战队扩编后的训练备战等工作也比较满意。

据中国媒体证实，解放军海军陆战队原司令员孔军已升任东部战区陆军司令员，军衔也从少将升为中将。

有关人士分析，孔军是2017年海军陆战队扩编为军级单位后首任司令员，此前海军陆战队前政委袁华智已升任海军副政委。海军陆战队主官先后擢升，显示海军陆战队在军中的地位明显上升，军方高层对海军陆战队扩编后的训练备战等工作也比较满意。

“福建日报”微信公众号昨天报道，福建省各界人士新年茶话会前天在福州举行。中共福建省委书记尹力出席茶话会并发表讲话。东部战区陆军司令员孔军、政委张红兵等与各界人士欢聚一堂，喜迎2022年元旦。

报道还发布了孔军的戎装照片。照片显示，孔军已从少将晋升中将。

按照级别，解放军五大战区陆军司令员属于战区副职，往往兼任战区副司令员。这意味着孔军已从正军级晋升为副战区级，并可能出任东部战区副司令员。

公开资料显示，57岁的孔军曾长期在解放军原南京军区服役，担任过装甲旅旅长、第12集团军副参谋长等职，2016年升任第12集团军参谋长。2017年4月，海军陆战队扩编为军级单位，孔军出任扩编后的海军陆战队司令员。

另据了解，海军陆战队副司令员祝传生少将已接替孔军升任海军陆战队司令员。祝传生1970年出生，曾长期在广州军区服役，担任过41集团军副军长，2017年12月晋升少将。2019年10月1日，祝传生作为中共建国70周年大阅兵两栖突击车方队领队，率部接受高层检阅。

海军陆战队扩编后首任政委袁华智2019年已升任海军副政委，现任政委为王洪斌少将。王洪斌长期在武警部队服役，曾任武警云南总队政委。

解放军海军陆战队正式成立于1980年。在很长一段时间里，海军陆战队只有两个作战旅，主要面向南中国海方向部署。2016年，解放军开始大规模改革，海军陆战队受到空前重视，编制从师级升格为军级，规模也从两个旅扩编为包括陆战旅、特战旅和航空旅在内的八个旅，分别部署在北部战区、东部战区和南部战区海军，成为解放军一个重要兵种。

据军方媒体报道，海军陆战队号称“军中之军”，已成为一支可单独或配合其他军兵种实施背水攻坚、两栖登陆作战以及特种机动作战的精锐力量，在维护国家主权安全和领土完整、维护国家海洋权益、维护国家海外利益方面肩负着重要职责。

另据央视去年6月报道，海军陆战队某旅在粤西某地进行了一场登陆演练，演练采取陆海空地一体协同攻击的方式，对敌防御工事和运动目标进行打击。演练中各要素密切配合，以最快速度突破敌方封锁，抵达目标点位。这样的演练和以往相比，无论是作战模式，还是完成速度上，都有所改变。

报道称，在中泰联训、中俄联演、吉布提驻防等任务中，都有海军陆战队员的身影。每完成一项任务，部队的作战能力和作战维度都有了新的提升。

2020年10月，中共总书记、中央军委主席习近平视察海军陆战队，时任海军陆战队司令员孔军向习近平汇报了相关情况。

习近平当时对海军陆战队建设发展和完成任务情况给予充分肯定，要求海军陆战队把全部心思和精力放在备战打仗上，保持高度戒备状态，坚持以战领训，强化任务牵引，加强针对性、对抗性训练，从难从严摔打和锻炼部队。

有关人士指出，在台海局势复杂严峻的大背景下，海军陆战队作为两栖作战和特种作战的新质力量，其作用和军中地位将更受高层重视。