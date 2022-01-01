中国公布辽宁舰与日舰同框画面 美媒高度关注

（北京综合讯）中国官媒前天（12月30日）公布中国海军航空母舰辽宁号和日本海上自卫队准航母出云号首次同框画面，引起美国媒体高度关注，称日本准航母此举很不寻常。

综合中国央视新闻、“人民海军”微信公众号报道，中国海军辽宁舰编队前天圆满完成远海实战化训练，安全顺利返回青岛母港。央视播出辽宁舰在训练期间首次与日本多用途护卫舰出云号（满载排水量2万7000吨）“同框”的现场视频片段和图片，随即引起美国媒体高度关注，称日本准航母紧跟中国航母的举动很不寻常。

环球网引述美国媒体“动力”网站“战区”专栏前天报道，中国官媒公布的视频和图片显示，日本出云号航母非常接近中国辽宁舰及其护航舰艇。此前，日本国防部称，出云号与秋月号驱逐舰，以及海上巡逻机一起监视中国海军活动。

美国媒体报道称，目前没有迹象表明中国或日本以危险或其他不专业的方式行事，但日本准航母如此靠近中方舰艇的运行位置很不寻常。日本海上自卫队似乎在向中国同行发信号，显示日方要在西太平洋地区以这种方式和中方进行“互动”。

该报道认为，中国舰艇在太平洋的存在，反映出中国海军不断加快作战节奏，并不断增强向中国周边以外地区投射强大海军力量的能力。日本海上自卫队近年来也扩大活动规模和范围。这一切都发生在当前中日之间激烈的“摩擦期”，尤其是日本官员涉及台湾的言论，这是日本政策的重大转变，引起中方的愤怒。