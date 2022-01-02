强调军事绝非解决两岸分歧选项 蔡英文重申“不屈服不冒进”立场

中国大陆国家主席习近平前晚发表新年贺词，强调“一国两制”才能行稳致远，“实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿”。台湾陆委会则以蔡英文去年“双十”谈话的两岸互不隶属等“四个坚持”是坚定不移的底线回应。

台湾总统蔡英文昨天（1月1日）上午在总统府发表元旦谈话，重申台湾在两岸政策“遇到压力不屈服，得到支持不冒进”立场，提醒北京莫勿误判情势，更要防止内部军事冒进主义的扩张。

中国大陆国家主席习近平前晚发表新年贺词，强调“一国两制”才能行稳致远，“实现祖国完全统一是两岸同胞的共同心愿”。台湾的大陆委员会则以蔡英文去年“双十”谈话的两岸互不隶属等“四个坚持”是坚定不移的底线回应。

学者：两岸仍是斗而不破

新年伊始，两岸依然唇枪舌剑较劲。受访学者指出，2022年中共将举行第二十次全国代表大会，进行高层领导班子换届，美国和台湾也都有内部选举，两岸形势依然严峻，但仍是斗而不破。

台湾国防部证实，大陆解放军一架运8反潜机昨天出现在台湾防空识别区西南空域，空军依惯例派遣空中巡逻兵力应对、广播驱离，并以防空飞弹追监。

蔡英文昨天以“坚韧台湾，立足世界”为题发表演说，向大陆喊话，强调军事绝非解决两岸分歧的选项，军事冲突将冲击经济稳定，各自努力照顾好人民的生活，安定社会民心，两岸才会有空间和氛围以和平的方式共同面对问题，共同寻求解方，也会让区域的紧张得以缓解。

她也提到香港立法会换届选举“受到了干扰”，港府拘捕多名媒体人，并表示台湾挺香港的立场不会改变，呼吁民众除了关心，也更要珍惜台湾的民主，让世界看到民主台湾的勇气，走出威权中国大陆的阴影，不会屈服在压力之下。

国台办：“四个坚持”只会将台湾推入深渊

大陆国台办发言人朱凤莲随后发布新闻稿表示，当前台海局势紧张严峻，根源是民进党拒不承认“九二共识”，肆意谋“独”挑衅，勾连外部势力对抗大陆，图谋改变两岸同属一个中国的事实。

朱凤莲说，所谓“四个坚持”包藏分裂国家的祸心，走“台独”绝路，只会将台湾推入深渊，“给广大台湾同胞带来深重灾难”。

她说，大陆愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但如果台独分裂势力继续挑衅逼迫，甚至突破红线，大陆将不得不采取断然措施。

在野国民党昨天在中央党部前举行元旦升旗，党主席朱立伦发表谈话说，台湾在国际上应做和平促进者，不要当麻烦制造者；在两岸关系方面，要以对话代替对抗、交流取代交恶，国民党将秉持党纲规定，让两岸和平、下一代幸福。

淡江大学大陆研究所荣誉教授赵春山向《联合早报》表示，2022年中共二十大将产生新一届中央委员会，中共高层也将进行换届，台湾有九合一地方选举，美国也有期中选举，三方都要忙内部事务，所以蔡英文才呼吁大陆压制内部武统的声音，同时台湾也不应强调“抗中保台”，“尤其两岸没有沟通机制，尽量不要做任何让对方误判的事”。

蔡英文2016年上台后的重要节庆谈话多多少少都会提到“中华民国”，但今年元旦致词全部以台湾取而代之。

她表示，台湾在2021年撑过疫情和公投考验，经济增长创下11年来新高，预计2022年重返全球前20大经济体。

她说，今年会加强与新南向国家的深化交流，也希望台美TIFA（贸易暨投资架构协定）对话更加深入，为台美自由贸易协定打好基础，也会全力争取成为CPTPP（跨太平洋伙伴全面进步协定）会员等。