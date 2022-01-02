陕西省委书记要求各级领导干部 坚决打赢疫情防控阻击战歼灭战

（西安综合讯）中国陕西省西安市冠病疫情持续升温，省委书记刘国中要求领导干部，要敢于担当、敢于负责，做到“我在阵地在”。

据《陕西日报》报道，刘国中前天在陕西省疫情防控工作视频会议上强调，当前疫情局势处在“最吃劲的时候”，要坚决打赢疫情防控阻击战歼灭战。

据中国国家卫健委昨天（1月1日）通报，中国大陆前天新增231起确诊病例，本土病例占175起，其中174起来自陕西省西安市。

这是西安市连续七天单日新增本土病例超过150起。自上月25日以来，西安单日新增病例依序为155起、150起、175起、151起、155起、161起和174起。

路透社昨天报道，由于西安过去一周的单日新增本土病例多，中国大陆在过去一周的累计新增本土病例达1151起，这是自近两年前有效控制首波疫情以来，大陆出现最多的七天新增累计本土病例。

自上月9日以来，陕西本土病例已累计达1475起，西安占1451起。西安此轮疫情据报与巴基斯坦入境航班的境外输入病例有关。疫情已出现外溢，波及北京等地。

刘国中说，该省要将所有资源和力量向西安再聚焦，突出高校、城中村、城乡接合部、批发市场、建筑工地等重点场所全面加强防控措施。

他强调，全省各级要加强统一领导，领导干部要敢于担当、敢于负责，特别是“一把手”要亲自上，抓具体、具体抓，做到“我在阵地在”。

综合路透社和法新社报道，西安市昨天已进入封城第10天，许多人被禁止离开住宅区。有些民众前天受访时表示，正为获取足够粮食发愁。有人称，没拿到任何配送生活物资通知，即使收到通知，所获配送物资极少。

新华社则报道说，西安市上月28日起启动为市民集中免费配送生活物资，截至前天中午，统一配送物资整体顺利，但受道路运输、配送顺序等原因影响，有些居民收到物资时间会有差异。