违规外出将病毒传入社区 港国泰两机组人员被开除

（香港综合讯）香港国泰航空两名确诊感染奥密克戎（Omicron）冠病变种毒株的执勤机组人员，因违反防疫规定外出，将病毒带入社区，已被国泰航空公司开除。

综合香港《明报》和香港01报道，这两人连同另外三名执勤的国泰航空机组人员回港后确诊。香港特首林郑月娥对于国泰职员违反防疫规定，表达强烈不满，勒令国泰做出检讨并向公众做出交代。

国泰前天（1月1日）证实，有员工严重违反防疫规定，任何违反医学监察规定的员工将会被纪律处分，而上述两人已不再是国泰员工。消息人士透露，二人分别为45岁和44岁的男性机舱服务员。

国泰在声明中表示，涉事者的行为令人感到极度失望，损害到其他机组人员所展现的模范守规精神。公司也明白须严守香港和海外防疫措施的重要性，并就违反规定的个案所引起的不便，向公众道歉。

其中一名感染奥密克戎变种毒株的国泰空少，上月27日下午与父亲及一名女子到九龙塘又一城“望月楼”吃午餐，他的一名家人其后确诊。同日下午差不多时段，34岁的地盘工人与三名家人也曾于望月楼用餐，地盘工人日前确诊，其妻昨天也确诊，使得“望月楼”群组染疫人数增至五人。

据香港卫生署卫生防护中心截止前天的统计，香港至今累计的奥密克戎病例增至95起。

与患者同时段用餐者 约100人仍未找到

另据香港中通社报道，港府食物及卫生局局长陈肇始昨天对媒体说明，与早前在“望月楼”就餐的确诊病例于同一时段用餐的食客，均被视为密切接触者，目前大部分已找到，须送往检疫中心，港府正在寻找其余的食客。

与患者同时段在望月楼用餐的食客约200人，当局已找到100人并安排检疫，另有约100人仍未找到。

对于港版感染风险通知流动程式“安心出行”无法追踪密切接触者的问题，陈肇始解释，“安心出行”会通知密切接触者、次密切接触者，要求他们去做强制检测，但政府没有资料知道是哪些人。目前“望月楼”酒楼非常配合，找到一些以信用卡付款的食客，希望从有关渠道找回密切接触者。

香港中文大学呼吸系统科讲座教授许树昌当日分析，收到“安心出行”通报后，并非每个人都会检测，目前最重要是寻回食客检测，以了解传播情况，避免他们无症状时在社区散播病毒。若社区有超过一个暴发点，就须收紧社交距离措施。