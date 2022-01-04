传封闭管理措施混乱惹民怨 西安或进一步收紧防疫措施

西安严格的封闭管理措施引起舆论关注之际，中共陕西省委书记刘国中要求重点疫区“尽快扭转被动局面”，中疾控也提出要“进一步加强社会面管控”；预示西安可能进一步收紧防疫措施。

据《陕西日报》报道，刘国中前天在西安市疫情防控指挥部调度城中村疫情防控工作时强调，城中村是疫情防控的“重中之重”，必须尽快实现社会面清零目标。他指出，城中村情况复杂、基础薄弱，疫情传播风险大，必须加快加密核酸检测、加快推进风险人员隔离管控，以及抓好隔离场所储备。他也点名要求雁塔区、高新区等重点区域汲取教训，尽快扭转被动局面。

西安在春节和北京冬奥进入倒数之际暴发新一波疫情，近一个月的防疫工作未见成效，上月23日起实行的封闭管理也传出管理混乱等问题，令当地防疫工作受到中央高度关注。

陕西先锋微信公众号发布消息称，陕西省委组织部已协调抽调15名具有县党政正职经历的省直机关“优秀厅级领导干部”，派驻到西安市疫情防控任务较重的17个城中村督导做好防疫工作。

西安地方政府的抗疫能力备受质疑，西安市雁塔区委书记王斌和区委副书记兼区政府党组书记崔诗越前天被罢免后，有网民要求问责更高层的官员。

刘国中表明，城中村攻坚和疫情防控总攻是“对干部政治品质、宗旨意识、能力作风的现实考验”。他强调，一把手要扛起责任，亲自上手，抓具体抓落地。

西安此轮疫情的累计病例前天达到1663起，单日新增病例虽连续两天呈下跌趋势，前天跌至90起；但防疫形势仍严峻，昨天增加七个中风险地区和两个高风险地区。

中国国务院联防联控机制综合组陕西工作组社区防控专家、中国疾控中心副研究员张灿有前天接受中国媒体访问时强调，西安存在多点的社区传播，进一步加强社会面管控，能降低人员流动和传播风险。

不少西安网民在微博申诉封闭管理期间小区里出现食品短缺，以及政府生活物资配送不到位等问题，“西安买菜难”成为微博热搜词。刘国中回应舆论关切，提出要打通生活物资保障“最后一百米”，同时做到防疫情传播和保物资畅通。

西安已启动为封闭管理小区集中配送免费生活物资，允许每两到三天由一名家庭成员外出买菜，居民也可网上订购食品。但有网民称，截至昨天仍未收到政府提供的物资包，也有人贴出截图指当地超市的食品天天断货，并称每天醒来做的第一件事，“是打开盒马（零售APP）抢菜”。

住在莲湖区的张女士（72岁，退休人士）受访时说，她所属的小区未出现物资配送问题，居民有需要时也可登记，持着阴性核酸报告到附近的超市买菜。她说：“超市蔬菜的种类少一点，但应付日常需求没问题。”

北京师范大学政府管理研究院院长唐任伍分析，地方领导肯定也意识到居民日常生活的问题，但若不解决疫情，“其他东西都不会好”。他预计，当地将继续加强防疫，确保在春节前控制疫情。

（记者是《联合早报》北京特派员）