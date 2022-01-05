下月中对拥有逾100万用户业者实施新规 中国互联网企业国外上市前须申报网安审查

中国监管部门出台新规，从下个月中开始，用户超过100万的互联网企业出国上市前须申报网络安全审查。几乎全部达到上市规模的互联网企业都将受新规影响，分析预计更多中企将被迫选择到香港上市。

中国互联网信息办公室昨天公布，由网信办、工信部、公安部等13个部门联合修订的《网络安全审查办法》将于2月15日起施行。其中规定，掌握超过100万用户个人信息的网络平台运营者赴国外上市前，必须申报网络安全审查。

审查研判影响国家安全 将不许赴国外上市

根据修订后的《网络安全审查办法》，审查重点包括核心数据、重要数据或大量个人信息被窃取、泄露、毁损以及非法利用、非法出境的风险，以及被外国政府影响、控制、恶意利用的风险等。

网信办负责人称，业者申请审查后，监管层判定无需审查，或不影响国家安全的，可继续海外上市流程。但审查研判影响国家安全的企业，不允许赴国外上市。

网信办去年7月就上述新规草案公开征求意见时，引发市场对中国科技股的抛售潮。网约车公司滴滴不顾当局对信息安全顾虑，在去年6月底断然赴美上市，被视为触发监管层祭出新规的导火索。承受巨大监管压力的滴滴，已宣布将从美国退市，今年寻求在香港上市。

去年11月发布的《网络数据安全管理条例》（征求意见稿）指出，数据处理者赴香港上市，影响或者可能影响国家安全的，也应当申报网络安全审查。但昨天公布的新规中，只对企业赴国外上市提出要求，没有提及香港。

分析认为，这意味着赴港上市企业无需进行网络安全审查，是对香港市场的巨大利好。

昨天同时公布的《互联网信息服务算法推荐管理规定》，则将在3月1日生效。这项新规主要约束互联网公司对算法推荐的使用，剑指算法歧视、大数据杀熟、诱导沉迷等算法不合理应用导致的弊端。

华中科技大学教授陈波接受《联合早报》采访时分析，尽管两项新规出发点不一样，但都为互联网平台企业增加融资或业务方面的限制，企业估值将随之受影响。随着美国也加强对中概股监管，互联网中企的上市选择终将收窄到大陆或香港市场。

尽管新规没有提到已经在美上市的企业，但陈波以阿里巴巴和京东为例指出，这类大型互联网公司都通过在香港第二上市来分散风险，预计会成为其他互联网中概股效仿的对象。“虽然两地上市成本高昂，但总强过像滴滴这样上市、退市再上市。”

新加坡国立大学客座教授、新加坡金融管理局学院原院长白士泮受访时说，新规对大陆与香港股市而言未必是坏事。“中美的金融市场规模差距远大于实体经济，更多中资企业到A股或港股挂牌，可以推动这些市场向国际标准看齐，有助于把中国股市做大做强、让中国民众有更多投资选择。”

（记者是《联合早报》上海特派员）