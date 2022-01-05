西安疫情告急未了 河南禹州出现新病例全市居家隔离 舆论压力升级

中国新一波疫情扩大，引发的舆论争议也持续发酵，继西安防疫手法饱受批评后，河南省禹州市也下令全市居民居家隔离。但河南本周末将举行大规模的教师资格考试，让去年刚经历洪灾的河南政府再次面对防疫考验。

河南省洛阳、许昌和省会郑州上周相继出现新增冠病本土病例，前天全省新增本土无症状感染者达19起，本土确诊病例达五起，其中大部分来自许昌市下辖的禹州。禹州市距离郑州约80公里，人口逾110万，是一个县级市。

这是自去年7月的洪灾后，河南出现的第三波疫情。当地政府迅速收紧防疫措施。禹州1月2日起进入封锁状态，全市只进不出，居民全面实施居家隔离、足不出户；郑州和洛阳则启动封闭管理，要求部分区域居民足不出户，部分地铁站停运。中国国务院联防联控机制指导组前晚抵达禹州，指导调度工作。

中共许昌市委书记史根治前天主持召开市委常委会会议时，形容疫情防控形势“非常严峻”。他强调，在最短时间内圈住封死扑灭疫情是“首要政治任务”。

本周末举行教资考试面试 河南防疫能力受关注

相较于同样在西安这一波疫情暴发后出现病例的浙江宁波，反复出现疫情的河南受到更大的舆论关注。河南本周末将举行2021年下半年教资考试面试，考点包括许昌和郑州。

当地昨天宣布考试面试将如期举行，据报道，去年底报考上一轮笔试的人数超过56万人。

不少考生对混乱的考试安排提出批评，有网民质疑官方在考试期间能否保障考生安全，也有人反映“考点在封控区，进都进不去”，敦促当地政府延期举行。

不少计划于春节回河南的网民也对新一波疫情暴发表示失望，有网民指他去年暑假碰上上一波疫情无法回河南，没想到春节很可能又无法和家人团聚。

面对不断加大的舆论压力，史根治强调要加强舆论引导，对不实言论发布者和传播者，“加大打击力度，避免谣言传播引发恐慌”。

“西安一码通”故障 市民质疑防疫效力

在西安市，质疑当地政府防疫不力的声浪也持续高涨。在当地流调、生活物资配送不到位等问题引发争议后，用于通行和记录核酸检测结果的“西安一码通”昨早系统再次崩溃，直至晚上才陆续恢复。

网民反映，系统瘫痪期间，小区里原定的核酸检测陷入停摆。该系统上月20日也曾出现故障，影响当地市民上班、乘车等正常出行。

有分析认为，此轮疫情中的舆论反弹，凸显出在疫情延续到第三个春节之际，政府的群众动员能力已逐渐消磨。另有一些评论认为高涨的网络舆论未被全面消音，显示中央政府在推进反形式主义和反官僚主义的背景下，对地方治理的批评声音给予了更大的空间。

但新加坡南洋理工大学拉惹勒南国际研究院副研究员夏尔（James Char）接受《联合早报》访问时研判，中国政府不太可能放松对舆论的管控；微博和微信上仍有部分批评西安政府的文章被删除，本月2日也传出西安有两人因翻炒早前馒头涨价议题、误导舆论被行政拘留。

夏尔认为，官方允许部分批评声浪在网上出现，是为了让民众针对防疫不力的官员，有发泄情绪的出口。在北京冬奥即将举行的情况下，网络舆论不太可能扭转现有的清零政策。

（记者是《联合早报》北京特派员）