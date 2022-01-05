至少打一剂才能进食肆酒店学校等公共场所 港“疫苗气泡”下月24日起扩大涵盖范围

目前香港的“疫苗气泡”只涵盖酒吧、卡拉OK和夜店等场所，要进入这些地方，市民至少得接种一剂疫苗。行政长官林郑月娥昨天宣布，从2月24日起，“疫苗气泡”将扩至所有食肆、酒店、戏院、健身中心、政府场所、学校和公共图书馆等。

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