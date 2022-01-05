香港政情

至少打一剂才能进食肆酒店学校等公共场所 港“疫苗气泡”下月24日起扩大涵盖范围

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来自 / 联合早报

文 /
戴庆成

香港报道

发布 / 2022年1月5日 5:00 AM

香港将于2月24日扩大“疫苗气泡”适用范围，除了餐厅、酒楼，也会涵盖公共图书馆、博物馆和学校等场所。截至1月3日，香港疫苗接种总剂次突破1000万，已有490万人接种第一剂，接种率达72.9%；467万人接种第二剂，接种率达69.4%；42万人接种第三剂。图为香港市民昨天在酒家用餐。 （中新社）
香港将于2月24日扩大“疫苗气泡”适用范围，除了餐厅、酒楼，也会涵盖公共图书馆、博物馆和学校等场所。截至1月3日，香港疫苗接种总剂次突破1000万，已有490万人接种第一剂，接种率达72.9%；467万人接种第二剂，接种率达69.4%；42万人接种第三剂。图为香港市民昨天在酒家用餐。 （中新社）

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目前香港的“疫苗气泡”只涵盖酒吧、卡拉OK和夜店等场所，要进入这些地方，市民至少得接种一剂疫苗。行政长官林郑月娥昨天宣布，从2月24日起，“疫苗气泡”将扩至所有食肆、酒店、戏院、健身中心、政府场所、学校和公共图书馆等。

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