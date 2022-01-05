香港政情 至少打一剂才能进食肆酒店学校等公共场所 港“疫苗气泡”下月24日起扩大涵盖范围 订户 来自 / 联合早报 文 / 戴庆成 香港报道 发布 / 2022年1月5日 5:00 AM 香港将于2月24日扩大“疫苗气泡”适用范围，除了餐厅、酒楼，也会涵盖公共图书馆、博物馆和学校等场所。截至1月3日，香港疫苗接种总剂次突破1000万，已有490万人接种第一剂，接种率达72.9%；467万人接种第二剂，接种率达69.4%；42万人接种第三剂。图为香港市民昨天在酒家用餐。 （中新社） 字体大小: 小 中 大 目前香港的“疫苗气泡”只涵盖酒吧、卡拉OK和夜店等场所，要进入这些地方，市民至少得接种一剂疫苗。行政长官林郑月娥昨天宣布，从2月24日起，“疫苗气泡”将扩至所有食肆、酒店、戏院、健身中心、政府场所、学校和公共图书馆等。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 香港“疫苗气泡” 林郑月娥 奥密克戎 冠状病毒19 北京医生参加冬奥滑雪救援培训 43年来首次 河南出生人口低于100万