开幕倒计时一个月视察筹备工作 习近平：中国有信心办卓越冬奥盛会

习近平强调，办好北京冬奥会、冬残奥会，是中国向国际社会作出的庄严承诺，经过几年努力，各项筹备工作基本就绪。习近平表示，中国完全有信心、有能力为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。

（北京综合讯）北京冬季奥运会开幕倒计时一个月之际，中国国家主席习近平前天（1月5日）在北京视察冬奥会和冬季残奥会筹备工作。他表示，中国完全有信心、有能力为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。

综合新华社与《新京报》报道，习近平前天和中共政治局常委、国务院副总理韩正，在中共政治局委员、北京市委书记蔡奇和市长陈吉宁的陪同下，先后到国家速滑馆、北京冬奥会主媒体中心、冬奥村、冬奥运行指挥部调度中心、二七厂冰雪项目训练基地，实地了解筹办备赛情况。

习近平强调，办好北京冬奥会、冬残奥会，是中国向国际社会作出的庄严承诺，经过几年努力，各项筹备工作基本就绪。他要求，要全面落实简约、安全、精彩的办赛要求，抓紧抓好最后阶段各项赛事组织、赛会服务、指挥调度等准备工作，确保北京冬奥会、冬残奥会圆满成功。

习近平再次强调要坚持“绿色办奥、共享办奥、开放办奥、廉洁办奥”的理念，突出科技、智慧、绿色、节俭特色，要求无论是新建场馆还是场馆改造，都要注重综合利用和低碳使用，集合体育赛事、群众健身、文化休闲、展览展示、社会公益等多种功能。

这是自2017年以来，习近平第五次实地考察冬奥会筹办工作。他上个月31日在新年贺词中也展望了即将举行的北京冬奥会，称“世界期待中国，中国做好了准备”，承诺中国将竭诚为世界奉献一届奥运盛会。

北京冬奥将于2月4日至2月20日举办，冬残奥会将于3月4日至13日举办。北京冬奥组委两名新闻发言人赵卫东、严家蓉，昨天也正式公开亮相。赵卫东对媒体说，管控好冠病疫情是办赛的重要环节，北京冬奥将始终把参会各方的健康安全放在首位。

赵卫东又指，北京冬奥期间的远端防控、疫苗接种、入境检测、闭环管理、自我健康防护等防疫措施，已在测试赛期间得到充分检验，“我们有信心做好这项工作”。

严家蓉则指出，结合防疫要求，北京将为媒体记者在闭环内的工作和生活提供尽可能的便利，做到“防疫有力度，服务有温度”。