特稿：台中立委补选战况激烈成全台焦点

民进党全体总动员，对台中“空战”频繁轰炸，逼近总统大选等级，从总统蔡英文以降精锐尽出协力作战；在野国民党则因地制宜，刻意淡化政党对决态势，采取巷战歼敌。

台中市第二选区立委补选和台北市中正、万华区无党籍立委林昶佐罢免案将在周日（9日）举行。执政的民进党在两地强力动员，尤其台中“空战”频繁轰炸，逼近总统大选等级，从总统蔡英文以降精锐尽出协力作战；在野国民党则因地制宜，刻意淡化政党对决态势，采取巷战歼敌。

受访学者评估，投票率是台中立委补选的决定因素，国民党提名的候选人颜宽恒目前胜算略高，但差距可能在2000票以内，故另一在野民众党在倒数时刻的“临门一脚”可能发挥关键少数力量，林昶佐能否保住立委席次也得看民众党最后的决定。

短短两个多月，台中第二选区便经历基进党立委陈柏惟罢免案、反对莱克多巴胺猪肉进口（简称反莱猪）等四项公投案，9日又要进行立委补选，再次成为全台焦点。

颜宽恒之父颜清标是台中大甲镇澜宫董事长，颜家父子在该区担任二三十年立委，直到2020年蔡英文在总统大选以“抗中保台”获817万票大胜，才让陈柏惟“捡”到立委，蔡英文在此区赢国民党总统候选人韩国瑜4万3000票，但陈柏惟只赢颜宽恒5000多票，显见颜家在当地的实力远超过国民党。

该区确定改选立委后，《民视》《三立》等亲绿媒体便对颜家展开两个多月的攻击，将颜家形塑为鱼肉乡民、无恶不作的黑道，批评颜家侵占公家土地盖违建，甚至指控曾在颜家工作的菲佣死亡，连内脏也不见了。检调还大动作约谈曾去颜宽恒政见会吃炒米粉的四位里长和22位里民形成威慑。

为了拿下这席立委，民进党全体总动员，上自蔡英文、副总统赖清德、行政院长苏贞昌乃至该党立委，几乎全部都到台中第二选区为该党提名的林静仪助讲拉票，场面之大，阵容之强，前所未见，显示民进党志在必得。

颜宽恒鸭子划水低调前进

反观在当地深耕多年的颜宽恒，采取的是鸭子划水的低调前进，他的竞选旗帜上没有国民党党徽，身上穿的竞选背心不是国民党的蓝色，而是与妈祖相同的金黄色。国民党虽积极为其辅选，但尊重颜家走地方组织的“巷战”策略。

就在投票进入倒数之际，民众党主席、台北市长柯文哲的母亲何瑞英周二在台中沙鹿玉皇殿“巧遇”颜宽恒。柯母虽称她不是来支持颜宽恒，但称赞他为人实在，不像整天骂柯文哲的林静仪那样“赤牙牙”（台语，张牙舞爪）。

柯文哲隔天再加码反击，称蔡英文跟颜家父子合体的照片很多，“有利用价值的时候，你就说人家是地方贤达，没有利用价值，就开始说人家是黑道”。

民众党在台中有12%的选票，在选情紧绷之际，柯母的“巧遇”令政坛人士大叹“高招”，也可能产生关键作用。民进党始料未及，立即大发哏图回防。

台湾大学政治系教授王业立向《联合早报》表示，民进党从上到下都把这次补选当成练兵，若林静仪胜出，民进党信心大增，蔡英文的权力集中也更确立，证明这种铺天盖地的策略有效，2022年地方选举便可重施故伎。

不过，他也指出，民进党的隐患是大学生正逢期末考，有工作者未必会返乡，若投票率不到五成，颜宽恒胜出可能性高。

另一方面，无党籍立委林昶佐在去年万华被污名化为疫情破口时，在立法院投票反对公开官方会议记录，未积极为万华澄清，环南市场自治会长林胜东当众怒斥他未替万华做事，民众遂提出罢免案。

虽然中正和万华区的政党基本盘是蓝大于绿，但一般认为林昶佐事后积极修复与万华民众的关系，且其言行不若陈柏惟低俗，民进党也积极协助，国民党内部又分裂，罢免案过关可能性低，故林昶佐采取冷处理策略。

台北市选举委员会公告，罢免林昶佐投票人数共23万5024人，罢免门槛须同意票超过四分之一以上、约5万8756票，且要多于不同意票才算罢免成功。

国民党一些台北市议员认为当地“反莱猪”公投票有6.8万张，应有机会罢免林昶佐。但国民党主席朱立伦在周三中常会表达国民党不希望政党对决，尊重在地公民团体与该党议员展现出在地的力量，反而令该党人士摸不着党中央意向，对党内不团结颇为无奈。

韩国瑜2日在大安森林公园新书发表会吸引上万韩粉与会，一度令林昶佐担心韩粉的影响力。而且，柯文哲元旦被迫在总统府前吹寒风40分钟的羞辱，让原本中立的柯粉不满效应在发酵中。原本蔡英文、赖清德和苏贞昌8日就要合体为林昶佐造势，昨天蔡英文临时与林昶佐同赴万华拉票，都让外界感受到林的焦急。

东华大学民族事务与发展学系教授施正锋向本报说：“台中是空战和巷战，台北市则是政治结构的问题，但无论结果如何，柯文哲是最大赢家”。