戴琪：强力支持立陶宛 应对中国大陆经济胁迫

（华盛顿／维尔纽斯综合讯）美国贸易代表戴琪前天与立陶宛外交部长兰茨伯格斯通电话，就立陶宛遭受来自中国大陆的经济胁迫，向立陶宛表达强力支持。

据美国贸易代表办公室网站发布的消息，戴琪（Katherine Tai）前天在华盛顿与兰茨伯格斯（Gabrielius Landsbergis）通话时，强调美国与欧盟及其成员国合作，应对胁迫性外交和经济行为的承诺。

双方也同意保持定期沟通，以加强美国与欧盟以及美国与立陶宛的经济关系，持续应对中国大陆的经济胁迫。

美国近期加大力度声援立陶宛。美国国务卿布林肯上月23日与立陶宛总理席希莫尼特（Ingrida Simonyte）通话时重申，美国将与理念相近的伙伴共同对抗中国大陆在外交、经济上的施压。

布林肯本月3日与北约的九个国家外长通话时，北京对立陶宛的施压也是讨论重点之一。

台湾去年在立陶宛设立“驻立陶宛台湾代表处”，这是首个在中国大陆邦交国以“台湾”名义设立的代表处。此举引发北京强烈反弹，也使得中国大陆与立陶宛关系陷入低谷。

虽然北京不承认对立陶宛展开经济制裁，但立陶宛企业近期向中国大陆出口的商品在通关等问题上频频遇阻。北京对立陶宛的经济施压，也波及其他与立陶宛有经贸往来的欧盟企业。

立陶宛总统瑙塞达（Gitanas Nauseda）本月4日在接受当地电台访问时称，让台湾以“台湾”名义设代表处是一个错误。

另据路透社引述波罗的海通讯社消息，立陶宛总理发言人称，立陶宛政府前天以“国家安全利益”为由，下令国有铁路公司不得与一家中资持有的西班牙桥梁建造公司签订合约。

立陶宛铁路去年称，这家在西拔牙注册的基建公司以6250万欧元（9617万新元）的最低报价，标得一个桥梁建造项目后，公司已要求政府审查相关合同。上述基建公司在其官网上把中国路桥工程有限公司列为母公司。