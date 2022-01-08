违规参加生日宴暴疫情 港逾30高官议员全隔离

香港疫情暴发至今近两年，港府经常呼吁市民避免出席大型聚会，近日又公布一系列收紧社交距离措施，不少受影响的行业怨声载道。当此之际，逾30名政府高官和议员竟然出席逾百人生日派对，引起全城愤怒，进一步打击特区政府的管治威信。

香港新一波冠病疫情持续恶化之际，逾30名政府高官和立法会议员竟然在本周一参加一场逾百人聚会。该派对过后出现两名冠病患者，所有出席者昨天要送往隔离中心隔离。这是香港前年疫情暴发以来，涉及最多政商界人士需被隔离的群组案例。

有受访学者批评，事件反映一众官员和议员的政治警惕性不够，严重违反防疫措施的人士应该引咎辞职。

该起事件缘于中国全国港区人大代表洪为民，本周一在湾仔一家餐厅举办私人生日派对，至少有13名高官和20名立法会议员出席。一名37岁参与派对者前天证实确诊，出席宴会的民政事务局局长徐英伟和发展局政治政助理冯英伦被列为密切接触者，须隔离检疫。

赴宴170人送检疫中心隔离

事件在昨天持续发酵。港府卫生防护中心公布，一名53岁在媒体工作的女子也去过该场宴会，但和首名确诊者互不认识，感染源头有可能是在其他地方。当晚出席宴会的170人，全部需要送往检疫中心隔离。

涉及的10多名官员，除了徐英伟和冯英伦，也包括香港警务处处长萧泽颐、廉政专员白韫六、入境事务处处长区嘉宏等人；立法会议员方面则包括何君尧、林顺潮、容海恩、林琳、葛珮帆、黎栋国、霍启刚、陈家珮等19名立法会议员。

香港过去两年因应冠病疫情实施一系列防疫措施。按照规定，上述餐厅属于当局规定的“D类”餐厅，最多只可以容纳240人，每张桌子最多只能坐12人，除了进食时，客人必须戴上口罩。

但从香港媒体发佈的照片显示，出席派对的人士曾经几十人一起大合照，当中有人没有戴口罩，而洪为民也与女客人唱歌，相片中人均没有戴口罩。特首林郑月娥前天召开记者会，点名表示对徐英伟在场十分失望，要求出席的官员为自己的行为负责。

香港立法会主席梁君彦昨天会见记者时也表示，议员的行为会受到公众监察，他们应自行向公众交代事件。

他说：“议事规则赋予主席的权力，是议员在会议中行为极不检点，才可启动机制，议员在外做的事情都是自己负责。我经常说，我们有如一条金鱼在金鱼缸中，所作所为都会被公众监察。”

梁君彦透露，有出席派对的何君尧在宴会后两天曾赴深圳，与中国国务院港澳办主任夏宝龙会面；但何君尧与夏宝龙会面前多次进行病毒检测，结果都是阴性。

梁君彦表示，下星期三是新一届立法会首次会议，也是行政长官答问大会，是公开而且重要的互动平台。目前的目标是如期举行，但他会密切留意疫情，再作决定。

洪为民前晚也因事件造成的后果，在面簿贴文致歉：“对于多位官员以及其他宾客出席本人的活动所带来的不便及对防疫工作所造成的影响，本人深表歉意，我一定会汲取教训，深切反思。”

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，香港疫情暴发至今近两年，港府经常呼吁市民避免出席大型聚会，近日又公布一系列收紧社交距离措施，不少受影响的行业怨声载道。在此之际，逾30名政府高官和议员竟然出席逾百人生日派对，在有出席者确诊后也没有主动向当局申报和向公众道歉，已引起全城愤怒，进一步打击特区政府的管治威信。

他说：“10多名官员和20位立法会议员在同一时间隔离，这种事情相信在其他地方也很少见，事件令香港在国际社会蒙羞，成为了国际大笑话。”

陈伟强批评，事件反映相关高官和议员的警惕性不够，出席一些不必要的活动。他认为官员应该以身作则，只是道歉并不足够，严重违反防疫措施的如徐英伟，应该引咎下台，“其他高官和议员最起码也要捐出隔离期间的工资。”