机场感染群四人确认染变异株 陈时中：奥密克戎 已经进入台湾本土

台湾桃园机场群聚确诊病例至昨天累计有13人染疫，其中四人确认感染奥密克戎变异株。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中坦言，“奥密克戎已经进到本土”。

为因应这波来势汹汹的本土疫情，指挥中心的专家会议昨天决定，让满18岁以上民众于完整接种疫苗基础剂12周后接种追加剂，以提升个人及群体免疫力。

机场多名清洁人员确诊

桃园机场本周有多名清洁人员和一名防疫德士司机确诊，其中一名清洁人员在桃园参加的金嗓歌友会曾在跨年举办800多人的晚会。指挥中心扩大采检，昨天又发现三名歌友会成员和两名机场保安人员确诊，共计13人。

陈时中表示，机场清洁人员和防疫德士司机的基因定序不同，后者可能是被境外客人传染，昨天新增的保安人员尚待疫情调查。这波本土病例至少有两条以上的传染链。

美国入境民众染疫占半

另外，指挥中心昨天也公布新增58起境外移入病例，其中美国就占35人。由于连日来从美国入境的民众染疫比例占了一半左右，在野国民党和民众党强烈要求将美国列为高风险管制国家；但陈时中坚持现在很多国家都是高风险而拒绝。

陈时中昨天特别提出数据说，根据近七天每百万人确诊数来看，美国为每百万1781人，低于英国的2719人、法国3136人；另外，参考近14天每百万人确诊数来看，美国为1412人，也低于英国的2412人。

他强调，现在所有国家都是高风险，进来都需要待在集中检疫所、防疫旅馆，这是防疫最高等级，且除专案外的外国人都无法入境，“目前边境防疫措施很完全，已是最高等级”。

但民众党主席、台北市长柯文哲也拿出数据说，过去一周美国增加336万例、英国126万例、法国124万例；过去一周死亡人数前三名是美国8527人、俄罗斯5993人、波兰2959人。

“目前高风险国家，对我们来讲，重点不是哪个国家疫情多严重，而是入境后对台湾防疫有多大压力，很显然目前还是美国”。

柯文哲无奈地说：“台湾一向是政治凌驾科学！”

继桃园之后，新北市长侯友宜昨天也呼吁民众即日起不分室内外，无论是拍照、唱歌，务必要戴口罩。