西藏副主席张永泽和中国人寿董事长王滨落马 中纪委新年首周末连打两“虎”

受访学者研判，中共领导班子换届之年仍将保持高压反腐态势，其中金融系统的反腐动向最值得关注。

中共纪检机关新年首个周末连打两“虎”，西藏自治区政府副主席张永泽和中国人寿保险集团董事长王滨这两名中管干部同天落马。受访学者研判，中共领导班子换届之年仍将保持高压反腐态势，其中金融系统的反腐动向最值得关注。

西藏人大会议前天（1月7日）刚闭幕，中纪委国家监委昨天上午就通报，张永泽涉嫌严重违纪违法，正接受纪律审查和监察调查。

张永泽由此成为今年首名落马的省部级官员，也是中共十九大以来西藏“首虎”。西藏上一名落马高官是2015年6月被查、隔年因受贿被判处13年徒刑的西藏人大常委会原副主任乐大克。

今年53岁的张永泽是云南省丘北县人，拥有工学博士学位，长期在环保领域工作，他于1998年调任西藏区环保局副局长，五年后升任局长，2009年升至西藏环保厅厅长。2012年4月，张永泽调任西藏山南地委副书记、行署专员，并在山南地改市后升任市委书记。

2017年5月，张永泽升任西藏自治区政府副主席，由此跻身副省级，且在12名副主席中最年轻，当时仕途仍受看好。

据《西藏日报》报道，张永泽最后一次公开露面，是去年12月3日参加自治区政府的国家工作人员宪法宣誓仪式。

张永泽落马的消息公布四小时后，中纪委国家监委网站又通报了王滨被查的消息。

今年64岁的王滨来自黑龙江哈尔滨，是南开大学金融学博士。他在金融系统工作多年，在多家银行都担任过要职，历任中国人民银行办公厅秘书处处长、中国农业发展银行江西分行行长、交通银行北京分行行长、副行长等。

2012年3月，王滨转任中国太平保险集团党委书记、董事长；2018年9月调任中国人寿集团党委书记、董事长。他最后一次公开亮相是在去年12月29日，出席集团旗下广发银行全资子公司广银理财在上海的揭牌仪式。

值得注意的是，王滨落马前两个月，中央巡视组正对中国人寿集团进行巡视。王滨当时还在巡视工作动员会上表态称，要“全力支持配合中央巡视组工作”，强化政治担当，以巡视为契机推动公司高质量发展。

中纪委国家监委网站昨天下午发布快评，题为《开年打两虎：保持对腐败的压倒性力量常在》。这篇署名为兰琳宗的评论指出，两名中管干部同天受查，再次释放出全面从严治党永远在路上、反腐斗争一刻不停的强烈信号。

评论称，当前反腐斗争形势依然严峻复杂，腐败这个中共执政的最大风险仍然存在。开年反腐昭示了“严的主基调必将始终如一、长期坚持”，要“把全面从严治党引向深入”，迎接中共二十大召开。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院助理教授陆曦接受《联合早报》访问时指出，曾在金融领域，尤其是在北京的银行系统工作多年的王滨落马，显示中共十九大以来的金融反腐力度未减。这个领域的反腐风暴是否持续升级，与今年中国的经济形势息息相关。

“如果今年经济形势差到超出可控范围，高层可能要有人为此担责，金融反腐力度也将随之加大。最后会上升到哪个层级，还有待进一步观察。”

（记者是《联合早报》上海特派员）