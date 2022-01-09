林郑令彻查高官出席生日宴细节 检疫期间停职

（香港综合讯）奥密克戎冠病变种毒株在香港社区传播之际，逾30名政府高官和立法会议员被爆出席百人生日派对引发社会哗然，特首林郑月娥前晚（1月7日）下令彻查高官与会细节，且指示所有需检疫的官员不宜在检疫期间履行职务。

综合香港01和《星岛日报》报道，林郑前晚就生日宴一事发表声明时，要求所有出席宴会且需检疫的官员自行放假隔离，且期间不得履行职务。她也宣布这些官员的职务将暂由他人取代，直到所有官员完成检疫为止。

她还要求特首办主任陈国基及公务员事务局长聂德权彻查13名高官与会细节，包括众人抵达及逗留时间、宴会中行为，以及是否使用安心出行、佩戴口罩等。陈国基负责调查10名政治委任官员及廉政专员白韫六，聂德权则调查入境事务处处长区嘉宏及警务处处长萧泽颐。

有消息称，民政事务局局长徐英伟是唯一一名长时间逗留的官员，加上其作为主要抗疫部门局长的身份，徐英伟受到政府处分的罪责将最大。据报道，港府倾向所有出席者都要惩罚，甚至要有纪律处分。

事件缘于港区人大代表洪为民本周一在湾仔一家餐厅举办私人生日派对，至少有13名高官和20名立法会议员出席。派对上出现冠病患者，包括荣源茶行的第二代传人王诗雅，以及前天被认为初步确诊的香港电台普通话台主持人杨子衿，当晚出席宴会的170人皆被送往检疫中心隔离。

经政府专家顾问袁国勇昨天证实，前天初步确诊冠病的杨子衿，因其检测样本受诊所疫苗污染，并非确诊冠病。由于杨子矜在晚上9时半前已离开生日宴，香港卫生防护中心总监徐乐坚说，当晚9时半前已离场、与杨子矜个案相关的检疫者，会获撤销强制检疫令。

消息传出后，共10多名高官及议员获安排提早结束隔离，包括萧泽颐、许正宇、钟伟强、霍启刚、林琳等，9时半后仍在现场的百余人将继续隔离，包括徐英伟、陈仲尼、邱达根、陆瀚民等。

多名涉事官员事后相继发表道歉声明，称自己敏感度不足，为社会带来非必要风险，并承诺将自省不辜负民众期望。

截至昨天，白韫六、财经事务及库务局局长许正宇、萧泽颐、创新及科技局副局长钟伟强、助理张曼莉、教务局局长政治助理施俊辉、政务司司长政治助理箫嘉怡、律师会会长陈泽铭，以及立法会议员林琳、谭岳衡、霍启刚、洪雯、吴杰庄、梁毓伟均发表了道歉声明。

香港疫情自国泰机组人员违规出行引发群聚感染后持续升温。疫苗可预防疾病科学委员会主席刘宇隆昨天在电台节目中说，疫情一旦出现第五代传播，已不可能追踪到全部接触者，提醒市民要有心理准备，这波疫情会是“海啸式”暴发。

截至8日零时，香港新增37起冠病确诊病例，包括一起本地源头不明的病例。