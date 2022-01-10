距离开幕不到一个月 天津暴奥密克戎病例北京冬奥蒙阴影

这是中国境内首次出现奥密克戎毒株的社区传播。受访防疫专家认为，奥密克戎入侵，将对中国长期对冠病“零容忍”的态度构成新挑战。本地传染病专家淡马亚教授表示，从近期多个城市暴发疫情，加上出现奥密克戎毒株来看，中国“清零”政策可能越来越难以持续。

距离北京冬奥会开幕不到一个月，紧邻北京的天津市暴发新一轮疫情，并出现首批本土传播的奥密克戎病例，给即将召开的体育盛会蒙上疫情阴影。

这是奥密克戎毒株在全球扩散后，中国境内首次出现该变异毒株的社区传播。受访防疫专家认为，奥密克戎入侵，将对中国对冠病“零容忍”的政策立场构成新挑战。

天津官方昨天（1月9日）披露，当地疾控中心前天深夜完成基因组测序后，确认两起奥密克戎病例，两人都没有津外旅居史。截至昨晚21时，天津本轮疫情累计已有40名阳性感染者。据《联合早报》记者统计，其中包括至少25名首两个奥密克戎病例的密切接触者和次密接者。

天津市疾控中心副主任张颖前天称，本轮疫情在当地至少已传播三代人；虽然最初的病例前天凌晨才发现，但有可能在社区里已传播一段时间，不排除出现更多病例。

天津此次发现的奥密克戎病例，与天津市上月发现的境外输入病例奥密克戎变异株序列均不能确认为同一传播链。这意味着，天津本轮疫情的源头仍不明。

上月13日，天津首次发现境外输入的奥密克戎病例，之后广州、长沙、深圳、浙江等地也通报境外输入的奥密克戎病例。广州的一名入境者在居家隔离期发现核酸检测呈阳，引发同住人员感染，但未发生社区传播。

启动1400万人口全员检测

有近1400万人口的天津昨天启动全员核酸检测。这也是继西安、郑州后，中国又一座人口超过1000万的大城市在本轮疫情中启动全员核酸检测。

家住天津的黄敏敏（化名，32岁，经理）昨午接到小区物业通知，要求她今早7时前往指定地点做检测。她受访时说：“现在很多人担心，如果小区有人确诊，可能会封控……大家都到超市抢购，好几个网络买菜平台都无法下单了。”

中国一直采取最严格的“清零”政策，但传播力更强的奥密克戎毒株在中国本土传播后，“清零”的做法将面对新挑战。

新加坡传染病专家梁浩楠医生接受《联合早报》采访时说，严格的封控措施能有效控制疫情，但这会产生疲态，对每个人来说都是压力。

他认为，奥密克戎毒株传播开后，通过封控的做法实现“清零”将会更困难，因为“许多人是无症状的，传播变得更容易”。

新加坡亚太临床微生物学与传染病学学会会长淡马亚教授受访时研判，在病例数量明显过高之前，中国恐怕还是会坚持“清零”，但从近期多个城市暴发疫情，加上出现奥密克戎毒株来看，“清零”可能越来越难以持续。

今起实施离津管控

天津距离北京不到150公里，两地人员往来频密，而北京冬奥会将在下月4日开幕；中国也即将迎来春运大潮，阻断奥密克戎疫情向外扩散，尤其是不波及北京，相信是天津的首要防疫任务。

天津昨晚宣布，从今天零时起实施离津管控，所有人员非必要不离津，确需离津的人得持48小时内核酸检测阴性证明和健康码绿码。此外，机场、公路、铁路、港口码头等实施出行防控，并对进京通道实施严格管控。

梁浩楠说，本轮天津的疫情势必给北京冬奥会蒙上疫情风险，甚至可能威胁到冬奥会按时顺利举行。

一名要求匿名的免疫学专家也向《环球时报》分析，目前看天津疫情存在很大不确定性；由于在天津和北京之间每天都有大量通勤者，如果控制不好可能会直接影响到北京甚至冬奥。

据《新京报》昨天报道，部分进京检查站已加强防疫检查，行程轨迹中包含天津市的人都要严格筛查，并与单位或所在社区联系，签订防疫承诺书后才能进京，有不少人员、车辆被劝返。