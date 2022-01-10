桃园机场冠病感染群扩大至14人 再出现新传播链

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年1月10日 5:00 AM

桃园机场面对多条传播链，昨天已全面筛检机场内与旅客接触的第一线人员，紧急设立三处PCR筛检站，目前已有3000余人完成采检，预计采检8000余人。图为桃园机场第一线人员排队等候PCR筛检。 （香港中通社）
桃园机场面对多条传播链，昨天已全面筛检机场内与旅客接触的第一线人员，紧急设立三处PCR筛检站，目前已有3000余人完成采检，预计采检8000余人。图为桃园机场第一线人员排队等候PCR筛检。 （香港中通社）

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台湾昨日新增11起本土冠病病例，桃园机场疫情扩大，出现新的传播链。

据《联合报》和《中国时报》等综合报道，桃园机场疫情目前累计14人确诊，其中13人被判定为群聚感染。台湾中央流行疫情指挥中心昨日公布数据，新增60例冠病病毒确诊病例，分别为49例境外输入，11例本土病例，初步研判本土个案皆与桃园机场疫情有关。本土案例较前天多九起，境外输入比昨天多五起。

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