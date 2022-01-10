桃园机场冠病感染群扩大至14人 再出现新传播链 订户 来自 / 联合早报 发布 / 2022年1月10日 5:00 AM 桃园机场面对多条传播链，昨天已全面筛检机场内与旅客接触的第一线人员，紧急设立三处PCR筛检站，目前已有3000余人完成采检，预计采检8000余人。图为桃园机场第一线人员排队等候PCR筛检。 （香港中通社） 字体大小: 小 中 大 台湾昨日新增11起本土冠病病例，桃园机场疫情扩大，出现新的传播链。据《联合报》和《中国时报》等综合报道，桃园机场疫情目前累计14人确诊，其中13人被判定为群聚感染。台湾中央流行疫情指挥中心昨日公布数据，新增60例冠病病毒确诊病例，分别为49例境外输入，11例本土病例，初步研判本土个案皆与桃园机场疫情有关。本土案例较前天多九起，境外输入比昨天多五起。 请订阅或登录，以继续阅读全文！ 此文章为早报 订户 专享内容，什么是订户专享内容？ 请您选择以下方式，阅读全文： 登录 已是早报订户，请您登录后继续阅读全文。 订阅 新用户体验价，每月只需 $0.99*。 请LIKE我们的官方面簿网页以获取更多新信息 热词 传播链 桃园机场 疫情 群聚感染 国药新一代冠病蛋白疫苗异源接种 显著提升对奥密克戎保护率 巨型雪人哈尔滨亮相