全方位落实闭环管理 北京通知市民：若与冬奥车酿车祸不应接触对方人员

（北京综合讯）随着北京冬季奥运会的临近，北京市交通管理部门前天提醒市民一旦与冬奥专用车辆发生交通事故，避免与车辆和车内人员接触。

据《新京报》报道，北京冬奥会和冬残奥会日益临近，为有效防范疫情风险，确保冬奥会安全顺利举办，当局对参加冬奥会的境外人员及中国国内相关保障人员实行全流程、全封闭、点对点的闭环管理，交通出行将乘坐贴有闭环管理标识的冬奥专用车辆，避免与闭环外人员接触。

北京公安局公安交通管理局昨天发布出行提示，为保障参赛各方和市民群众健康安全，市民在出行过程中，一旦与冬奥专用车辆发生交通事故，请注意保持安全距离，做好安全防护，不与车辆和车内人员接触，等候专业人员到场处置。交管局昨天还向市民公示了闭环车辆专用标识样例。

交管局表明，希望市民群众出行过程中，自觉遵守交通法规，礼让冬奥专用车辆，共同创造安全、畅通、文明的交通环境。

据新华社报道，由于邻近的天津市暴发新一轮疫情，出现奥密克戎变异毒株社区传播，北京市疾病预防控制中心前天宣布，将对天津进京或返京人员严格落实防控措施，并要求曾在去年12月23日或之后途经天津市的人员，立即主动报告社区、单位和宾馆等，配合健康监测及核酸检测等防控措施。

北京官方发出通知呼吁市民留京过年

北京市官方也发布《关于2022年春节放假安排的通知》，呼吁市民在北京过年，非必要不离开北京。同时，非必要不前往天津，天津人员非必要也不赴京，通勤于京津两地的人员实行居家办公。

北京将在本月31日（周一）至2月6日（周日）放假调休，共七天。

天津市出现奥密克戎病例后，全市加强防疫措施。天津市文化和旅游局昨天在官网发布紧急通知，宣布即日起暂停开展旅行社旅游业务活动。

通知称，因天津市部分区域调整为中高风险地区，按照文化和旅游部跨省旅游“熔断”机制和有关要求，立即暂停全市旅行社及在线旅游企业在天津的旅游业务，也不能组织跨省团队旅游及经营“机票+酒店”业务。

中国国家卫生健康委员会网站的数据显示，中国大陆前天（9日）新增97起冠病本土确诊病例，其中河南染疫人数仍占超过半数，天津则新增21例。

河南昨天新增60例本土病例，其中郑州市24例、许昌市21例、安阳市15例。其他本土病例则发生在广东（一例）和陕西西安（15例）。