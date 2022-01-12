第五波疫情蔓延 全港小学幼稚园周五起暂停面授课堂

香港第五波疫情近日不断蔓延，特区政府决定全港小学及幼稚园在本周五或之前暂停面授课堂，并推出第五轮防疫抗疫基金，支援受防疫措施影响的行业。

但有立法会议员认为，除了上述措施，当局应该实施更严格措施，防止外来病例流入社区，并实施“安心出行”实名制，以便追踪相关人士行踪。

奥密克戎变异毒株上月底传到香港社区后，近日多区都出现确诊病例。当地昨天新增21起确诊病例，包括八起本土相关病例，多名染疫者皆住在屯门区，不排除当地已出现社区传播。

香港理工大学根据奥密克戎个案所居住与到访的地点、疫苗接种率及人口流动数据等研发模型，预测香港传播高风险区域除了目前的屯门、大埔、九龙塘、北角、铜锣湾及跑马地，未来一周将逐步延伸至荃湾、沙田、九龙湾、观塘及元朗，呼吁市民非必要暂时减少在这些区域出行。

面对奥密克戎来势汹汹，行政长官林郑月娥昨天宣布，全港幼稚园及小学在本星期五或之前将暂停面授课，直至农历年假期后；中学则不受影响。

林郑月娥解释，香港近日已出现至少三起幼童确诊病例，以及有多所学校暴发上呼吸道感染，病征与奥密克戎病毒接近，于是作出有关决定，以保护学童不受感染。

另外，当局允许科兴疫苗接种年龄降至五岁，并会安排在学校接种疫苗，避免家长得带子女个别接种。教育局及公务员事务局正联合安排，预计在农历新年假期后开始接种。

推出第五轮抗疫基金支援食肆旅行社等

因应疫情社交距离措施再次收紧，林郑月娥昨天也宣布本周五会推出第五轮防疫抗疫基金，支援受防疫措施影响的行业，包括近来要停业的处所、禁止晚市堂食的食肆，以及旅行社。

在疫苗接种方面，当局为了方便市民接种疫苗，本月底将额外重开中山纪念公园及界限街体育馆两所疫苗接种中心，令总数增至14所。

港府公务员事务局表示，政府将于下月中推行“疫苗气泡”。届时除获医生证明外，所有因工作目的进入政府大楼及办公处所的政府雇员，须出示疫苗接种证明。

受最新一波疫情影响的多个行业，都欢迎港府重启防疫抗疫基金的支援措施。立法会饮食界议员张宇人形容，当局这次迅速推出资助“快狠准”，可让业界支付薪金及货款。但他希望当局资助之余，也考虑提早实施“疫苗气泡”，重开晚巿。

身兼中学校长的立法会教育界议员邓飞接受《联合早报》访问时认为，香港的社区已出现多条传播链，而小学及幼稚园学生尚未接种疫苗，传播风险高。当局决定暂停面授课堂是正确的做法。“中学继续面授课堂也是适切的做法，因为每所中学起码有七成学生已经接种疫苗，而且中学生自律性较高，感染的风险较小。”

但邓飞指出，小学及幼稚园学生年纪幼小，许多家长要上班，无法在家照顾小朋友，政府应该鼓励企业允许员工在家工作，以便照顾子女。

邓飞认为，港府应该在社区加强检测，并实施更严格措施，严防病毒输入香港本土。他建议当局推出“安心出行”实名制，“目前安心出行的设计并未包括定位服务，政府应该扩充它的功能，可以自动记录个人行程。”