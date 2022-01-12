昨增12本土58输入病例再写新高 专家：台疫情从机场扩散至社区

专家认为，从桃园机场扩散的冠病疫情已进入社区。桃园市长郑文灿昨天下令，桃园市的小学提早一周于14日后放寒假。

台湾昨天再增12起本土病例和58起境外输入病例，再写新高。昨天首日实施的长程航班落地筛检出17名阳性，境外输入阳性率高达7.8％。

专家认为，从桃园机场扩散的冠病疫情已进入社区。桃园市长郑文灿昨天下令，桃园市的小学提早一周于14日后放寒假。

这波本土疫情从桃园机场的清洁人员群聚感染，加上防疫德士司机，陆续扩及至歌友会成员、保安人员、手推车人员，乃至居家服务人员等。卫生福利部勘查后匡列28个管制点为感染热点，发现205个缺失待改进。

柯文哲下令前线人员优先打第三剂

台北市副市长黄珊珊昨天证实，台北市新增三起本土病例，两人为联合医院中兴院区护理师，其中一名护理师的男友，为台北市最热闹的信义区某餐酒馆的厨师。

这两名护理师刚打第三剂疫苗，Ct值分别为13和15，反而是护理师男友的Ct值29更高，黄珊珊认为传染途径还要研究调查。

台北市长柯文哲指出，台北市医护人员第三剂的接种率约20％，他下令本周优先调配疫苗接种量能，帮机场、防疫旅馆与医院相关人员打第三剂。

在这波本土病例中有一名手推车人员传染给担任居家服务的妻子，这名居服员过去一周照顾过八个家庭，其中一个家庭有三人确诊。这些家庭有子女正就读中小学，染疫的孩子Ct值仅有10几，都是传染力较强的阶段，故桃园几所相关学校都紧急预防性停课。

中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中昨天也证实本土疫情扩大，桃园一家电子厂出现群聚感染，目前有五人确诊，该电子厂须暂时停工，相关接触者280人须入住集中检疫所隔离。

同时农历春节返乡高峰即将到来，边境大门更是防守第一个关卡。指挥中心昨天公布，除了新增12起本土病例外，还有58起境外输入病例，光是美国就占了27例，依然是境外输入病例最多的国家。

昨天是长程航班落地检验第一天。陈时中表示，昨天中午前共有五个航班落地，乘客数为219人，采检217人，17名旅客检验阳性，阳性率为7.8％。他说，未采检的两人是有其他疾病，抵达桃园机场便从就医管道离开到医院采检；另一人是从高风险国家入境，因应新制须自费到集中检疫所采检。

联合新闻网报道，土耳其航空TK-24航班昨天下午5时零3分抵台，昨晚验出14人确诊。这部分尚未计入指挥中心稍早公布的数据中。