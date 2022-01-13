学者：军长级会谈重启 中印边境矛盾或进入一段稳定期

中国学者研判，中印边境问题无法短时间解决，但在中美关系高度紧张却相对稳定的形势下，印度在中印关系中可运作的空间不大，不排除中印边境矛盾会进入一段稳定期。

在上一轮谈判不欢而散后，中国和印度昨天再度举行军长级会谈，商讨从温泉（Hot Springs）地区脱离接触的问题，以寻求缓和边境紧张局势。

受访中国学者研判，中印边境问题无法短时间解决，但在中美关系高度紧张却相对稳定的形势下，印度在中印关系中可运作的空间不大，不排除中印边境矛盾会进入一段稳定期。

中印昨天在莫尔多会晤点中方一侧举行第14轮军长级会谈。截至昨晚10时，双方尚未就此次会谈结果发布声明。

据印度媒体ThePrint报道，昨天的会谈集中讨论在拉达克东部温泉地区脱离接触的问题。温泉地区地处加勒万河谷和班公措之间，是中印尚未脱离接触的对峙地点之一。

中印从前年5月开始发生边境争端，双方在多个实际控制线附近的地点持续对峙并发生冲突，最严重的是前年6月15日两国军队在加勒万河谷爆发的激烈肢体冲突，造成双方人员伤亡。中印目前各在实控线附近部署了5万至6万士兵，以及大量装备。

ThePrint引述印度政府高层消息人士称，虽然在温泉地区脱离接触最终可能实现，但双方在德普桑平原（Depsang Plains）、典角（Demchok）等地的摩擦是遗留问题，需要更长时间解决。

消息人士也悲观认为，从双方在实控线两侧展开的基础设施建设规模看，期望任何一方回到前年4月的状态都很艰难。

据彭博社报道，印度陆军总参谋长纳拉伐尼（MM Naravane）昨天在新德里对媒体说，中国在边境持续侵犯，丝毫没有减弱。但他称，举行军长级会谈，说明双方愿意通过对话解决分歧；双方去年从边境的一些摩擦点撤军是“积极的步骤”。

印度媒体上星期广泛报道，有卫星图片显示中国正在班公湖修建一座新桥，这将缩短中国军队前往实控线所需时间。印度外交部发言人巴格奇（Arindam Bagchi）称，这座桥所在的地区已被中国“非法占领约60年”。

有分析指，这项桥梁工程可能成为中印紧张升级的导火线。

中印去年10月举行的上一轮军长级会谈破裂，双方会后分别发表态度强硬的声明。

中国指责印度“坚持不合理也不切实际的要求，为谈判增加了困难”；印度则称，印方提出解决争端的建设性建议，“但中方不接受，也没能提出任何前瞻性的提议”。

中国学者：中印局势目前稳定可控

对于本轮会谈结果，中国学者相对乐观。中国官媒《环球时报》昨天引述清华大学国家战略研究院研究部主任钱峰分析，当前中印合作氛围比第13轮会谈前后有明显改善，局势“处在一个稳定、可控的态势之下”。

中印过去一段时间在一些领域展开互动。去年11月，中俄印三国外长举行会晤并发表了联合公报；印度国防参谋长拉瓦特上月因空难去世后，中国国防部也向印方表达慰问。

据《印度时报》等报道，今年元旦，中印士兵在实控线附近互致新年祝福并交换了糖果。

中国外交学院战略与和平研究中心主任苏浩受访时，提到美国因素在中印关系中的作用。他指出岁末年初的大局势，是中美关系仍处在高位紧张状态，但相对也比较稳定。

他说：“印度希望中美关系能给中国造成巨大的来自东部的压力，从而给印度在西部留出更多空间，但目前这种的空间并不太大。”

苏浩研判，印度仍会在战略上把中国视为对手，边境上的老问题也不容易解决，但印度预计会变得更理性，中印关系有可能进入相对稳定的状态。

（记者是《联合早报》北京特派员）