学者：林郑重组港府架构或为寻求连任

香港特区政府近年不时被批评各部门权责不清，效率低落。当局昨天就此建议重组政府架构，将目前的13个政策局增至15个，以理顺各政策局职能。有受访学者认为，行政长官林郑月娥在任期末段才提出改革政府架构，是希望成功连任。

香港新一届立法会昨天召开首次大会，但有20名议员因为早前參加暴发疫情的洪为民生日派对而沒有出席。林郑月娥在大会开场发言时，建议改组各个政策局，由目前13个增至15个。

其中，新增的“文化体育及旅游局”将从民政事务局接掌文化、艺术及体育事务，以及从商务及经济发展局接掌电影、创意产业及旅游事务，将目前由不同政策局分管的文化体育及旅游事宜统整归一，希望加强督促及推动香港文化事业发展，使香港成为中外文化艺术交流中心。

至于运输及房屋局，就会分拆成为两个政策局。重组后的“房屋局”将处理房屋政策，包括加快兴建公营房屋，协助市民尽快置業，并密切监察私人住宅市场的情况等。分拆出来的“运输及物流局”则负责对外和对内的运输事宜。

其他的部门重组包括：食物及卫生局将改组为“医务及卫生局”，专责医疗及卫生政策；扩大环境局并改名为“环境及生态局”，接掌环境卫生、食物安全、渔农及禽畜公共卫生等政策；民政事务局将重组成“民政及青年事务局”，加强以地区为本的工作，制订及检视青年政策及发展蓝图，也会全面检视地方行政及区议会的未来；创新及科技局将改名为“创新科技及工业局”，包括会提升再工业化的政策职能，全面复盖科研、融资、生产及市场化。

统一事权减少职能分散 林郑吁更多人才加入

林郑月娥认为，若改组部门成功，將可以统一政策事权，减少职能分散，她希望更多人才加入政府。“以前的人说‘厨房’很热，不进入‘热厨房’，现在‘厨房’降温，经过完善选举制度和《香港国安法》，我希望未來有更多有志服务社会、有担当的人愿意加入下一届特区政府。”

她表示，有关建议方案及议员意见将在3月27日特首选举后，转交候任特首考虑。本届政府会尽快向立法会提交候任特首认为适切的方案，并在6月初前完成所有审批程序，让候任特首完成官员任命的工作。至于是否增设副司长，也会交由下届政府决定。

香港理工大学香港专上学院讲师陈伟强接受《联合早报》访问时指出，港府近年经常被外界批评部门权责不清，效率低落。林郑月娥在任期即将结束之际提出大幅重组政府架构，反映当局希望未来更加积极有为，也间接印证林郑月娥希望连任。

陈伟强认同港府这次重组部门架构的构思，譬如运输及房屋局一直負責运输和房屋两大领域，范围太广，这次分拆是合理做法。但他也指出，此次部门改组仍有一些不足，如民政事务局重组成“民政及青年事务局”，“青年问题和地区事务是完全不同的领域，将两者合并在同一个部门，似乎有点不伦不类。”