北京力争“保零” 倡导全市冬奥期间居家办公

北京在冬季奥运会举行期间力争“保零”，防疫和交通管理措施持续升级。北京市政府对出现病例的城市落实暂停进返京政策后，昨天（1月14日）倡导全市各单位在冬奥期间居家办公。

今年初以来陆续有网友反映返京难，不少市民已取消春节回乡计划。

距离北京冬奥仅剩三周，中国新一波疫情持续出现蔓延势头，河南、天津、陕西、广东、上海接连出现本土确诊病例。北京市政府昨天发布冬奥期间社会交通临时管理措施，北京疫情防控工作领导小组也在周三（12日）的会议上公布收紧防疫政策。

北京市交通委党组成员、副主任吴世江昨天在北京市政府举办的发布会上倡导，除了保障冬奥会和冬残奥会工作的单位外，全市各单位在冬奥和冬残奥期间采取居家办公、远程办公、错时上下班等弹性工作制，调节社会总体交通量。这意味着冬奥期间北京市里高峰时段的人流也将减少。

此前，有不少分析认为，若疫情加剧，作为冬奥主场的北京可能在冬奥期间进入半封锁状态，市民活动可能进一步受防疫限制，但中国官方目前并未透露冬奥期间北京市的防疫应急预案。

媒体昨天在发布会上提问，若冬奥闭环内出现大规模聚集性感染，市政府将采取哪些交通和出入境管制措施？吴世江回应时说：“我们会严格按照冬奥防疫的交通指引进行落实。”

北京冬奥组委周二（11日）表明，除非闭环内出现大规模聚集性疫情，奥组委没有调整防疫措施的计划，目前也没有封城的必要。不过，北京冬奥组委未排除防疫措施升级的可能性。

北京疫情防控工作领导小组则在会议上强调，各级各部门要“严阵以待、严防死守”，“全力以赴一体推进冬奥防疫和城市防疫”。

对出现病例城市落实停航与暂停进返北京等政策

会议要求严防风险人员通过第三地进返京，并坚持“一触即发”，对出现病例城市落实停航、停售、暂停进返北京等防疫政策。珠海前天发现一起冠病阳性病例后，该市同一天宣布珠海机场出发前往北京的航班全部取消。

北京市政府去年底已倡导市民在京过年，非必要不出京；12日的会议要求进一步引导市民避免出京，并按照“非必要不举办”原则，严控聚集性活动。

去年10月至11月，中国出现跨省旅游团疫情时，北京也曾迅速收紧入境条例。当时，网上一度出现“返京死循环”的舆论争议，大批网友在微博发文称持北京健康宝绿码、却无法购买返京高铁票，北京市政府就此道歉。

北京在新一波疫情暴发后再次收紧防疫条例，本月相继有网民反映难以返京。一名网友昨天贴文指出，他去年12月曾到涉疫地区，但时隔超过14天，他在持有阴性检测结果的情况下，北京健康宝仍弹窗要求他暂缓回京。也有网民称他人在北京，却被“限制入京”，不论输入哪个出发点，都无法购买返京机票。

在北京防疫政策充满不确定因素的情况下，不少北京市民选择就地过年。

老家在长春的王成（42岁，工程师）接受《联合早报》访问时说，他春节期间原本打算带着女儿和父母回长春；但这两周来家长群里有传闻称，即便没有到过中高风险地区，学校也可能要求学生回京后隔离14天。

他说：“学校还没确认消息，但是防疫措施一天一变，我们决定不要冒险。”

（记者是《联合早报》北京特派员）