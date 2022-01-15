增添四艘布雷艇 蔡英文：提升台湾海上防卫能力

（高雄综合讯）台湾海军增添四艘快速布雷艇以打造不对称战力。台湾总统蔡英文昨天说，布雷艇中队的加入将能提升台湾海上防卫能力。

综合《联合报》《自由时报》等台媒报道，台湾海军投入约9亿新台币（约4388万新元）购买的四艘布雷艇，被视为台湾执行不对称作战的利器。四艘布雷艇由台湾龙德造船公司建造，已于去年底全数交付海军。每艘布雷艇设有中山科学研究院研发的自动化布雷系统，以提升海上布雷作战效益。

蔡英文昨天南下左营海军基地主持“海军一九二舰队布雷大队第一、二布雷艇中队成军典礼”。她在致辞时指出，这是台湾海军首次成立布雷艇中队，过去海上的布设水雷作业都是海军官兵乘坐登陆艇并通过人力投放，布雷速度不仅有限，海象恶劣更会提高任务难度。现在由龙德造船公司建造的布雷艇，加上中科院研发的自动化布雷系统，台湾海军的布雷作业能更快速地完成。

蔡英文称，无论是过去的沱江舰（沱江级护卫舰首舰沱江号）、塔江舰（第二艘沱江级护卫舰塔江号），还是现在新建的布雷艇，都受到各界肯定，并表示相信台湾的海上防卫能力将会更加坚实。

检体送验比对DNA 显示确为坠机飞行员陈奕

根据台湾海军公开资料，这四艘布雷艇每艘长41米、宽8.8米，最大排水量376吨、满载吃水1.7米，最大航速14节，可载艇员17人。

另据《联合报》报道，本月11日坠落嘉义县外海的台湾空军F-16V型战机，台湾军方前天搜救行动除寻获部分机体、机翼残骸，也在水溪靶场周边陆续寻获弹射椅部分组件、破损严重抗G衣及部分疑似生理组织。

前晚已由嘉义地检署检察官率同法医采集相关检体，昨天上午送验比对DNA，报告晚间出炉，显示与飞行员陈奕的母亲存在一亲等关系，确实为陈奕本人。