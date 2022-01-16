官方小幅放宽信贷政策 中国上月房地产价格下滑幅度收窄

分析师认为，考虑到房地产在宏观经济中影响较大，官方今年可能因地制宜放宽政策，防止楼市成为稳定经济的不利因素。

中国房地产价格连续数月走低，但在官方小幅放宽信贷政策后，房价下滑幅度收窄。分析师认为，考虑到房地产在宏观经济中影响较大，官方今年可能因地制宜放宽政策，防止楼市成为稳定经济的不利因素。

根据国家统计局昨天公布的数据，去年12月，中国70个大中城市新房平均价格环比下滑0.28％，是去年9月以来连续四个月走低。不过，价格下滑的幅度，比11月的0.33％收窄。

12月有50个城市的新房价格环比下滑，比11月减少九个；15个城市的新房价格环比上扬，比11月多六个。

70个大中城市的二手房平均价格，12月环比下跌0.36％，是去年8月以来连续五个月下滑，但较11月的0.37％下滑幅度有所收窄。

有63个城市的二手房价格环比走低，与11月持平；六个城市二手房价格环比上扬，比11月多三个。其中，以北京、上海、广州、深圳为代表的一线城市二手房平均价格，扭转去年9月以来的跌势，12月上涨0.13％

易居研究院智库中心研究总监严跃进指出，12月的房价指数，释放了一个重要信号，即环比虽然继续下跌，但跌幅没有扩大，甚至略微收窄，“持续悲观的态势略有遏制，至少三季度的信贷政策开始逐渐释放正面效应。”

中国房地产市场去年在严格的调控下发生深刻变化。“三道红线”政策收紧房企杠杆扩张上限；各地政府的强力调控措施，也改变房价上涨预期。此外，悲观的情绪让担心资产价值缩水的购房者却步，导致房企更难出售房产换取急需的现金。

房地产行业去年下半年频频传出有企业面对流动性困难，行业巨头恒大集团陷入债务危机，更让外界担忧这可能引发严重的系统性风险。

官方近几个月频频释出放松房地产信贷信号

官方过去几个月，频频释出放松房地产信贷的信号，希望以此提振市场。

中国银保监会不止一次要求，保障刚需群体的合理房贷需求。中国央行则提出“两个维护”，即维护房地产市场的健康发展，以及维护住房消费者的合法权益。去年11月也传出，央行要求商业银行加大对房地产开发贷的投放。

上月举行的中央经济工作会议虽然再度强调“房住不炒”，但也提出要支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，以及因城施策促进房地产业的良性循环。

中原银行首席经济学家王军接受《联合早报》采访时指出，央行等金融部门为稳定市场预期，避免个别企业的风险传染和扩大，采取了保障购房者一侧合理融资需求的措施，市场预期有明显改善。

他说：“这是为稳定市场做出的必要政策优化和调整，因为前段时间确实存在‘一刀切’，或是执行中简单粗暴的问题，影响到开发商回款、保供稳价，带来系统性风险的问题。”

由于中国经济仍然对房地产高度依赖，在中共“二十大”召开之年经济工作“稳字当头、稳中求进”的基调下，业内人士判断，官方将尽力避免楼市不稳定对经济的冲击。

严跃进指出，当前房地产市场在宏观经济中影响较大，稳定房地产的任务要求高，势必让今年第一季政策面继续宽松。

中国希望降低经济对房地产的依赖，但在缺乏新动能接续传统动能的情况下，打压房地产不可避免会冲击经济。

王军说，如果过度人为打压市场，让房地产市场陷于过冷，显然对稳增长的大局极为不利。因此他判断，官方今年在房地产领域不会出台过于紧缩性的政策。

（记者是《联合早报》北京特派员）