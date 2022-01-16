北京通报首起奥密克戎病例 病毒已扩散至上海广东等地

（北京综合讯）距离北京冬奥会不到一个月，北京市昨天通报首起奥密克戎病例，抗疫压力升高。截至昨天，奥密克戎病毒已扩散至北京、上海、广东等主要城市和省份。

染病源头不明 北京市开展溯源工作

综合中新社、中国网、央视新闻报道，北京市疾病预防控制中心副主任庞星火昨晚在冠病疫情防控工作新闻发布会上说，北京昨天新增一起确诊本土病例，并检出奥密克戎变异株特异性突变位点。

庞星火称，该确诊病例现住海淀区，工作单位在海淀新技术大厦，近14天内无外省市旅居史，无相关病例接触史。

该病例染病源头不明。根据当局公布的信息，病例曾到过多家购物中心、超市、餐馆、咖啡厅，还曾去滑雪场游玩、到剧院看脱口秀。

庞星火说，北京市已调集市级流调队伍赴现场，开展溯源工作，并对病例及其密切接触者进行流行病学调查；对病例所在小区、工作单位人员进行核酸排查。目前对该病例涉及的17个风险点位，均已落实管控措施，风险人员和环境核酸检测工作正在进行。

据《北京日报》报道，中共北京市委书记、北京疫情防控工作领导小组组长蔡奇昨天主持视频调度会。会议指出，奥密克戎变种毒株传播速度快、隐匿性强，当务之急是迅速流调溯源、切断传播链条，要以最快速度锁定密接者并落位管控、核酸检测，对病例活动所涉及风险点位严格管控，开展人员筛查和环境采样，确保不漏一人。

据报道，中国目前已有14个省份报告奥密克戎输入病例。截至昨天，有七地通报本土奥密克戎病例，涉北京、上海、广东珠海、广东中山、天津、辽宁大连、河南安阳。

中国国家卫健委疾控局一级巡视员贺青华昨天在国务院联防联控机制发布会上说，经基因测序，确认广东珠海14日通报的七起病例、广东中山13日通报的一起病例、上海13日通报的五起病例均为奥密克戎毒株。

中国国家卫生健康委新闻发言人米锋在会上说，目前中国正面临德尔塔和奥密克戎毒株输入疫情的双重挑战，春运将至，人员流动大增，疫情防控将面临更大挑战。

另据美国有线电视新闻网（CNN）报道，经查阅中国政府公告和公布的航班时刻表，从19日起，所有美国赴华商业航班均停飞或被取消，持续至少两周。报道认为，这可能是北京为阻止冠病病毒入侵影响冬奥而采取的措施。