中国今年春运旅客料达11.8亿人次 分析人士：两会前“清零”政策将持续

中国今年春运的旅客预计将达到11.8亿人次，同比增长超过三成，中国疫情防控将面临严峻形势，但受访专家认为，中国的“清零”政策在3月的全国两会（人大与政协年会）前，都会坚持下去。

据新华社和中国央视报道，中国交通运输部官员前日（1月15日）在发布会上说，2022年春运全国发送旅客预计为11.8亿人次，日均2950万人次，较2021年同比增长35.6%，较2020年同比下降20.3%，较2019年，也就是疫情发生之前的春运，同比下降60.4%。国家卫健委发言人米锋说，春运即将开始，人员流动和聚集大幅增加，疫情防控形势严峻。

中国去年春节前也发生局部零散病例，当时全国约29个省份或地区倡议“就地过年”。而今距离今年春节只有半个月，已经公开呼吁或鼓励“就地过年”的有首都北京、上海、天津，以及安徽、陕西、江苏、河南、安徽和辽宁等九个省份的部分城市。

对此，新加坡国立大学李光耀公共政策学院的助理教授陆曦接受《联合早报》采访时说，随着抗疫压力越来越大，预计会有更多地区发出“就地过年”的号召，但效果难以预判，因为民众不一定会跟随。

陆曦认为，去年“就地过年”的政策若今年继续，所在地的成本会很高，因为如果出现任何社会治理上的问题，地方将难以承受。

不过，陆曦也指出，在上方政策不明确的情况下，地方会暂时处于观望状态，一旦上方政策明确，地方也会很快跟上。至于是否大范围采取“就地过年”方针，取决于目前几个疫区的控制情况以及奥密克戎变种病毒外扩的程度，最终结果有可能是非感染区之间的春运会敞开，涉及感染区的春运则收紧。

对于是否会响应政府“就地过年”的倡议，在广州市工作的曾女士受访时说，这取决于疫情的状况。如果广州或老家所在地出现疫情，她就不考虑回家，免得给家里人添麻烦，但若两边疫情都平稳，春节还是得回家一趟。曾女士也坦言，没有把政府的鼓励措施纳入是否回家的考虑条件里，“哪怕是奖励个几百（人民币），也没有吸引力。”

中国昨天通报，1月15日新增本土病例65例，其中天津33例，河南29例，广东和陕西各一例，北京也通报首起奥密克戎感染病例。

谈到中国的疫情“清零”政策，陆曦研判，该政策一定会坚持下去，至少在3月份全国两会结束之前，中国政府应该不会有任何政策宣传上的调整。

陆曦认为，中国将尽可能控制住疫情，如果实在控制不住，官方也总有说法，现在已经有一些新的词汇创造出来，比如有“社会面清零”和“动态清零”，但官方并没定下具体的解释。他进一步分析，实质上的“清零”成功和宣传有所差别，要做到实质“清零”较困难，因为很难在长时间内一个确诊病例都没有，但宣传上会保持达到特定定义的“清零”宣传口径。