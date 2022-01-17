亲民主派停运 大陆媒体过江抢滩 国安法下港传媒行业风云变色

香港亲民主派媒体相继停运，有民主派支持者改在海外创办舆论平台继续发声；大陆媒体则纷纷进军香港，开设记者站，抢占舆论阵地。在亚洲地区一直处于领先地位的香港传媒行业将何去何从？

《香港国安法》实施至今逾一年，期间香港传媒行业出现了翻天覆地的变化。这边厢，多家亲民主派的媒体先后停运，有民主派支持者改在海外创办舆论平台继续发声；另一边厢，中国大陆媒体则纷纷进军香港，抢占香港舆论阵地。

香港的资讯发达，传媒行业在亚洲地区一直处于领先地位。但在2019年的反修例风波中，北京当局认为部分港媒对运动起了推波助澜的作用，决定整顿香港传媒。去年6月，香港警察国家安全处就以涉嫌“串谋勾结外国或境外势力危害国家安全罪”，拘捕了《苹果日报》多名高管，并冻结该报三家关联公司资产共1800万港元（311万新元）；其后《苹果日报》宣布结业。

最近一段日子，与《苹果日报》立场相近的网媒《立场新闻》和《众新闻》先后宣布停止营运。至于其他规模较小的亲泛民媒体如《够姜媒体》（Dare Media HK），日前也表示因应社会环境的气氛和转变，决定终止网台节目、街头访问、特约记者直播和文宣推广等活动。

由香港前立法会议员黄毓民创办的亲民主派网媒《癫狗日报》，同样在本月初宣布停止运作。身处台湾的黄毓民谈到近日香港传媒状况时，透露旗下网媒的未来走向，“如果日后有机会，可能会在这里（台湾）复刊，如果有足够人手资源。”

翻查资料，香港过去两年暴发移民潮，大批民主派支持者移居欧美国家和台湾。有些人在当地设立网媒，继续关注香港。一些知名人士如时事评论人萧若元、学者沈旭晖、明星杜汶泽、港台主持人曾志豪也活跃于网络，在社交平台设立新闻节目，不时点评香港时事，并向国际社会介绍香港情况，人气极高。

凤凰卫视加强粤语传播 重组改版“立足香港”

值得注意的是，亲民主派媒体在香港的发展空间不断被压缩之际，亲建制派的香港媒体也不断加强在香港的舆论工作。其中，市场重心一直集中于中国大陆的香港凤凰卫视，日前宣布经过半年的调整重组，已由本月1日正式改版，“立足香港”，加强粤语传播是此次改版的重中之重。当中，凤凰卫视旗下香港台将主打粤语资讯、海量影视综艺，并推出原创粤语节目，更是贴近香港本土文化。

凤凰卫视董事局主席兼行政总裁徐威表示，此次全面改版，强化了凤凰卫视立足香港、面向港澳台和全球华人的媒体定位，将充分发挥对港澳台的影响力、辐射力，全面提升在全球华人中的凝聚力，戮力打造新型国际一流华语媒体集团。

据了解，中国大陆媒体未来也会加强香港方面的报道。除了国家级的官媒如中央电视台和新华社，一些省市级的地方媒体近来已经在香港开设记者站，全方面报道香港新闻。据悉，有关方面认为大陆媒体在三年前的反修例运动中“失声”，希望日后加大在香港的舆论工作，并加强陆港两地进一步融合。

香港记者协会主席陈朗昇接受《联合早报》访问时指出，《香港国安法》前年6月实施至今，《苹果日报》《立场新闻》和《众新闻》先后倒闭，眼下香港只剩下一些小型的非建制派媒体，资源不足，规模和影响力不大，香港传媒行业已经出现“清一色”。

香港记者协会主席陈朗昇指出，《香港国安法》前年6月实施至今，只剩下一些小型的非建制派媒体，规模和影响力不大，香港传媒行业已经出现“清一色”。（法新社）

分析：转换舆论阵地 民主派难有太大作用

陈朗昇认为，新闻报道看重一手采访，若全是二手资料，新闻价值不会太大。“比方说，本地媒体做法庭新闻的时候，可以加一些现场观察。若在香港以外的地区报道，只能报道案件裁决的内容。”

他相信民主派人士在海外“另起炉灶”报道香港新闻，只能在点评时事这个领域较有看点。

香港天大研究院研究员李江胜接受《联合早报》访问时也认为，香港民主派转换舆论阵地，变相是脱离了香港的受众群体，最终不会有太大的效果和作用。

近来大陆媒体到香港开设记者站，李江胜相信是因为香港长期以来是中西文化交流中心，大陆媒体希望通过香港向国际传播中国声音，提高中国的国际话语权地位。他希望大陆媒体在香港能够坚持这个定位，面向国际，专注做好对外传播的角色。

李江胜也表示，面对香港当前形势，特区政府最需要做的是尽快立法，堵塞漏洞，在打击假新闻、打击散布谣言上下功夫，在媒体规管特别是新媒体规管上要有效的措施，让假新闻、煽动性言论止于新的规管。

但陈朗昇认为，传媒的角色是监督政府和社会，以前香港很多社会事件都是由传媒率先揭发。眼下香港传媒行业明显感受到寒蝉效应，不敢批评政府，许多社会问题会因此隐藏，久而之成为更大的社会事件，长远而言不利香港社会发展。