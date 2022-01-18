习近平不点名警告美国：货币政策急转弯将严重影响世界经济

习近平通过视频为达沃斯世界经济论坛发表开幕致辞时提醒说，全球低通胀环境发生明显变化，复合型通胀风险正在显现；如果主要经济体货币政策“急刹车”或“急转弯”，将产生严重负面外溢效应，给世界经济和金融稳定带来挑战，发展中国家将首当其冲。

在美国收紧货币政策山雨欲来的氛围中，中国国家主席习近平昨天不点名警告，如果主要经济体货币政策“急刹车”或“急转弯”，将产生严重负面外溢效应，给世界经济和金融稳定带来挑战。

中美针锋相对已经成为国际上的常态，中国领导人也时而对美国经济事务置评。

习近平昨天通过视频为达沃斯世界经济论坛发表开幕致辞时，就敦促主要发达国家采取“负责任的经济政策”，把控好政策外溢效应，避免给发展中国家造成严重冲击。

美联储上月宣布将加速缩减大规模购买债券计划，并暗示今年可能加息三次，以应对通胀。国际货币基金上周警告，美联储若为应对通胀而急遽升息，可能导致资本市场动荡，发展中国家须准备应对风险。

习近平在昨天的半小时发言中，也不点名美国地做出类似提醒。他说，全球低通胀环境发生明显变化，复合型通胀风险正在显现；如果主要经济体货币政策“急刹车”或“急转弯”，将产生严重负面外溢效应，给世界经济和金融稳定带来挑战，发展中国家将首当其冲。

他呼吁“主要经济体”树立共同体意识，强化系统观念，加强政策信息透明和共享，协调好财政、货币政策目标、力度、节奏，防止世界经济再次探底。他也喊话“主要发达国家”采取负责任的经济政策，把控好政策外溢效应，避免给发展中国家造成严重冲击。

暗批美国“冷战思维”

在这场全球瞩目的政经领袖聚会中，习近平也延续去年在同一场合发言时的基调，暗批美国的“冷战思维”与“热衷‘小圈子’”。

他呼吁世界“摒弃冷战思维”，“任何执意打造‘小院高墙’、‘平行体系’的行径，任何热衷于搞排他性‘小圈子’、‘小集团’、分裂世界的行径，都严重削弱国际社会应对共同挑战的努力。”

他也不点名指责美国及其盟友“泛化国家安全概念”“对其他国家经济科技发展进行遏制”“煽动意识形态对立”“把经济科技问题政治化、武器化”。

习近平呼吁，不同国家、不同文明“要在彼此尊重中共同发展、在求同存异中合作共赢”。

中国经济去年高开低走，作为经济支柱之一的房地产深陷低迷，引起外界对中国经济陷入疲弱期的议论。习近平在中国公布第四季经济增长数字和全年经济增长数字同天，向国内外投资者派定心丸。

他表示，虽然受到国内外经济环境变化带来的巨大压力，但中国经济韧性强、潜力足、长期向好的基本面没有改变，“我们对中国经济发展前途充满信心”。

他也承诺，不论国际形势发生什么变化，中国都将高举改革开放的旗帜，并欢迎各种资本在中国合法依规经营，为中国发展发挥积极作用。

在中国减排力度受质疑的背景下，习近平也重申中国将践信守诺、坚定推进已发布《2030年前碳达峰行动方案》，并将积极开展应对气候变化的国际合作，推进经济社会发展全面绿色转型。

达沃斯世界经济论坛为期五天，印度总理莫迪也于昨晚11时在论坛上致辞。

（记者是《联合早报》北京特派员）