疫情形势严峻 北京冬奥对境内观众也不售票

（北京综合讯）北京2022年冬奥会和冬残奥会组织委员会前天宣布，鉴于中国大陆疫情防控形势依旧严峻复杂，决定不对大陆境内观众公开售票，改为定向组织观众到现场观看比赛。

据北京冬奥组委官网前晚（1月17日）7时发布有关“北京2022年冬奥会和冬残奥会观众政策确定”消息，鉴于大陆冠病疫情防控形势依旧严峻复杂，为保障参赛人员和观众的健康安全，决定将原计划通过公开销售门票的方式，调整为定向组织观众现场观赛。

在新规定下，需要观众在观赛前、观赛中、观赛后严格遵守疫情防控的相关要求，以在疫情防控安全的前提下为赛事顺利举办营造良好氛围。

去年9月30日，北京冬奥组委会发布冠病疫情防控关键政策，明确表示不面向中国大陆境外观众售票，仅面向境内符合疫情防控相关要求的观众售票。

北京市疾病预防控制中心副主任庞星火昨天下午通报，从前天凌晨至昨天下午3时，北京市新增两起本土冠病确诊病例和一例核酸检测阳性者。

中国国家卫生健康委员会昨天通报，中国大陆前天新增确诊病例171起；其中境外输入病例44例（上海17例，广东13例，云南四例，北京三例）；本土病例127例（河南102例，天津18例，广东五例，北京、陕西各一例）。

新华社前天报道，中共中央政治局委员、国务院副总理孙春兰在天津视察防疫工作时指出，这次疫情是奥密克戎病毒株引发的首起本土聚集性疫情，天津市政府贯彻国务院决策部署，采取有力措施，将疫情有效控制在暴发地，遏制了疫情扩散和外溢，防控取得阶段性成效。

孙春兰：春节临近加强防疫 一旦发现疫情快速反应

孙春兰还强调，春节临近，各地疫情防控工作专班要加强应急值守，掌握防控政策和技术指南，一旦发现疫情快速反应、及时扑灭。从近期发生的聚集性疫情看，做好常态化防控，要坚持预防为主，落实“四早”（早发现、早报告、早隔离、早治疗）要求，及时发现排除风险隐患。

另据中国新闻网报道，中国国家发展和改革委员会政策研究室主任金贤东昨天在新闻发布会上表示，春节、元宵节等传统节日即将到来，为了更好满足居民节日消费需求，释放消费潜力，发改委近日印发了《关于做好近期促进消费工作的通知》。

《通知》提出，坚持在疫情防控常态化条件下稳定和扩大消费，地方当局要防止简单化、“一刀切”“层层加码”式防控，最大限度减少对民众生产生活的影响。