宠物店仓鼠验出冠病病毒 香港下令全面扑杀引争议

（香港综合讯）香港铜锣湾宠物店有仓鼠被验出冠病病毒后，港府前天下令对全港宠物店2000多只仓鼠实施人道毁灭。此举引发舆论反弹，爱护动物人士担心有饲主恐慌之下弃养宠物，并质疑港府大规模扑杀仓鼠反应过激。

综合《星岛日报》、网媒“香港01”和路透社等报道，香港铜锣湾一家宠物店疫情蔓延，一名23岁女店员前天确诊感染德尔塔毒株病毒后，又有一名67岁女顾客和她的丈夫确诊。当局在宠物店抽取样本时发现，11只仓鼠呈初阳反应。

这相信是疫情暴发后，首次有仓鼠在自然环境下染疫。香港最近两批进口仓鼠来自荷兰，不过当地过去12个月没有动物群感染冠病。

香港渔农自然护理署署长梁肇辉前天在疫情简报会上，宣布采取预防措施，要求全港34家售卖仓鼠的宠物店暂停营业，并对宠物店饲养的2000多只仓鼠实施人道毁灭。这些宠物店中的龙猫、天竺鼠及兔子等小型哺乳动物也得接受病毒检测。

此外，香港将暂停进口小型哺乳类动物，并检讨相关检疫要求。当局也建议市民把上月22日之后购买的仓鼠交给当局人道处理。

香港食物及卫生局局长陈肇始称，虽然国际上未有证据显示宠物会把冠病病毒传染给人类，但当局仍须采取防范措施，尽量降低传播风险。

事件引起一些反弹，香港爱护动物协会前天在面簿贴文，表示“震惊及遗憾”，呼吁渔护署在谨慎考虑不同方案前勿采取极端措施，并提醒饲主不要过度恐慌而弃养宠物。

有网民联署促请当局撤销“杀鼠令”，有数千人在网上表示，愿意领养被饲主弃养的仓鼠。

另据香港电台网站报道，香港政府专家顾问、中大呼吸系统科讲座教授许树昌昨早在电台节目中对港府的做法表示支持。他认为，仓鼠或在进口前已携病毒，确诊店员很可能因接触了仓鼠的分泌物而染疫。

许树昌也说，香港过去面对禽流感时，也有过全批宰杀鸡只的做法。

另一名政府专家顾问、港大微生物学系讲座教授袁国勇则在节目中说，香港疫苗接种率低，若发生社区传染将造成严重后果，防疫须作出取舍，将仓鼠全数人道毁灭是唯一选择。

路透社则引述香港城市大学动物卫生专家芭尔斯（Vanessa Barrs）教授称，出于公共卫生角度，扑杀仓鼠是合理的，但被家中宠物传染的担忧则过于夸大，因为没有证据显示宠物会把病毒传染给人。