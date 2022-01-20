美国专家凯尔德：老龄化促中国与西方加强医疗合作

中国下来20年的人口结构变化，将改变非西方国家之间的平衡，同时推动中国与面对相同问题的西方国家加强医疗领域合作；约翰霍普金斯大学高级国际关系学院副院长凯尔德认为，这将有助于稳定国际关系局势。

中国下来20年的人口结构变化，将改变非西方国家之间的平衡，同时推动中国与面对相同问题的西方国家加强医疗领域合作；约翰霍普金斯大学高级国际关系学院副院长凯尔德认为，这将有助于稳定国际关系局势。

凯尔德（Kent Calder）前晚（1月18日）在中国全球化智库名家对话线上论坛上指出，下来10年将是中西关系脆弱的过渡期；但长远而言，中西关系下来20年的发展较为乐观。

中国国家统计局周一（17日）发布的数据显示，中国去年净增人口数量创近60年新低，老龄化速度明显加快。65岁及以上人口占全国人口的14.2%，达到深度老龄化的水平。此前有分析预计，中国人口将在2040年左右进入超老龄化阶段。

凯尔德分析，下来20年内，中国的老龄人口将成为社会越加重要的组成部分，意味着医疗也将成为中国下来的关键领域。中国可以从正经历人口老龄化的国家身上借鉴经验，各国也必须推进医疗研究的合作。

凯尔德认为，世界无疑已经迈入非西方国家崛起的时代，中国必然将成为非西方国家中最重要的国家，但非西方国家之间的平衡将发生变化。

他举例说，面对人口老龄化问题的日本、欧洲和美国经济都开始放缓，中国的经济增速下来也将减速。非西方国家之间会出现新的平衡，最终将有助于稳定目前脆弱的国际关系。

出席同场论坛的学者，包括伦敦国王学院中国研究院院长布朗（Kerry Brown），以及新加坡前资深外交官马凯硕（Kishore Mahbubani）。

布朗分析西方过去500年来的对华观点时指出，西方的论述明确分为两派，一派是把中国理想化，认为中国带来巨大商机；另一派是惧怕和妖魔化中国，把中国视为政治和地缘政治威胁。直至今天，这种两极化的论述仍未出现根本的改变。

布朗提醒，两极化的论述模式将导致媒体、政治和舆论无法应对目前极为复杂的国际形势。他形容，“这等于是把牛顿前的物理学（pre-newtonian physics）应用于量子时代，结果将是灾难性的”。

布朗认为，西方目前急需创造出更适当的论述方式，以应对下来国际关系越加艰巨的时期。

马凯硕也指出，世界上目前出现两种声浪，一种是呼吁各国合作应对共同挑战，另一种是推动中美两个大国进行激烈竞争。

他强调，全球78亿人口中，60亿人不住在中美，因此中美以外的人必须尝试说服中美，为这场地缘政治竞争按下暂停键。

马凯硕说，亚细安领导人都希望中美能停止竞争，协助他们解决疫情、气候变化、贫困等更急迫的问题。他敦促包括学界在内的更多人发声，敦促中美聚焦人类眼前面对的挑战。

（记者是《联合早报》北京特派员）