中纪委全会公告宣示：纪检监察机关要紧盯“关键少数”

有关人士分析，中共各级领导干部特别是“一把手”是落实全面从严治党的“牛鼻子”。中共总书记习近平1月18日几次提到“领导干部特别是高级干部”，他们是习近平眼中的“关键少数”。

中共十九届中央纪委第六次全体会议昨天（1月20日）闭幕。全会发布公告宣示，纪检监察机关今年将紧盯“关键少数”，加强对“一把手”和领导班子落实全面从严治党责任、执行民主集中制、依规依法履职用权等情况的监督；严肃换届纪律风气，严把政治关和廉洁关，对拉票贿选、说情打招呼、破坏选举等行为，发现一起、查处一起。

北京有关人士分析，中共各级领导干部特别是“一把手”是落实全面从严治党的“牛鼻子”。中共总书记习近平1月18日在本次中纪委全会开幕式上几次提到“领导干部特别是高级干部”，他们是习近平眼中的“关键少数”。他叮嘱这些“关键少数”不仅要“增强政治敏锐性和政治鉴别力”，还要“重视家教家风，以身作则管好配偶、子女，本分做人、干净做事”。中纪委自然要紧盯各级党委“一把手”和领导班子成员。

同时，中共今年秋季将召开二十大，各级党委换届以及中共二十大代表选举将在夏季完成。中纪委一个重要职责就是确保二十大前各级党委换届顺利进行，防范前些年辽宁、湖南等地拉票贿选的严重案件重演，因此也特别强调严肃换届纪律风气。

中纪委全会昨天发布的公报说，纪检监察机关要以迎接和开好中共二十大为主线，紧紧围绕中央决策部署，加强监督检查，推动落实落地，确保不偏向、不变通、不走样；保持反对和惩治腐败的强大力量常在，对在党内搞政治团伙、小圈子、利益集团的人毫不手软，对年轻干部从严教育管理监督；着力查处资本无序扩张、平台垄断等背后腐败行为，斩断权力与资本勾连纽带；严格财经纪律，促进防范和化解地方政府隐性债务风险；持续推进金融领域腐败治理，深化国企反腐败工作，深化粮食购销等领域腐败专项整治；探索实施行贿人“黑名单”制度。

分析人士指出，这次中纪委全会召开期间，中纪委与广播电视总台联合制作的电视专题片《零容忍》在央视播出。该片详细披露了公安部原副部长孙力军在党内搞政治团伙、培植个人势力的案情，令社会舆论十分震惊。公报强调对在党内搞政治团伙、小圈子、利益集团的人毫不手软，显示孙力军政治团伙案在中共党内并非个例，中纪委将继续严查类似案件。

公报还要求，坚决纠治漠视侵害群众利益、加重基层负担的形式主义、官僚主义，深入整治损害党的形象、群众反映强烈的享乐主义、奢靡之风，查处不尊重规律、不尊重客观实际和群众需求的乱作为问题以及推诿扯皮、玩忽职守、不思进取的不作为问题。

近些年来，中共中央和各级党委派出巡视组对下级党组织进行巡视巡查取得明显成效。公报要求，健全巡视巡察上下联动格局，实现高质量全覆盖目标任务，重点检查落实“十四五”规划、贯彻新发展理念、执行换届纪律等情况；创新巡视组织方式，实现中央和省区市党委巡视、市县巡察全覆盖。

公报还要求加强中央纪委常委会自身建设，坚决查处执纪违纪、执法违法、失职失责行为，切实解决“灯下黑”问题，自觉做遵纪守法的标杆。

对于中共当前的反腐败形势，习近平在这次中央纪委全会开幕式上警告说：“必须清醒认识到，腐败和反腐败较量还在激烈进行，并呈现出一些新的阶段性特征”。

具体说来，中共反腐还面临四个“任重道远”，即防范形形色色的利益集团成伙作势、“围猎”腐蚀还任重道远；有效应对腐败手段隐形变异、翻新升级还任重道远；彻底铲除腐败滋生土壤、实现海晏河清还任重道远；清理系统性腐败、化解风险隐患还任重道远。

官媒新华社前天发表评论说，腐败是中共长期执政的最大威胁，反腐败是一场输不起也决不能输的重大政治斗争。