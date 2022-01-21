台前国安会秘书长：二十大后情势难料 今年两岸关系“外弛内张”

台湾前国安会秘书长、台北论坛基金会董事长苏起昨天（1月20日）以“外弛内张”形容今年的两岸关系。他特别指出，今年中共二十大将提出“新时代党解决台湾问题总体方略”，从名称的用词很清楚表明两岸已无谈判空间，共产党将单方面一次解决台湾问题，今年尚可平安度过，二十大后情势难料。

前大陆委员会副主任委员、文化大学社会科学院院长赵建民昨天在台北论坛发表“2022年两岸关系展望”演讲时也提及，中共去年底通过的第三份历史决议和中共总书记习近平在百年党庆中的谈话都提到“完全统一”，强调要“推进统一进程”，在在显示两岸关系已达战争边缘，大陆已将统一目标近程化、武力威慑常态化且反对台独国际化。

曾担任台湾国防部副部长和陆委会副主委的林中斌昨天以“台海终无战，两岸渐融冰”为题投书《联合报》，他甚至认为大陆保留“习蔡会”（习近平和台湾总统蔡英文）的伏笔。不过，苏起和赵建民都对两岸前景非常悲观。

苏起表示，中共今年专心二十大，美国也有期中选举，大陆对美国总统拜登还抱持一点希望，所以外面看不出会有动作，此为“外弛”；“内张”就是中共的“新时代党解决台湾问题总体方略”。

苏起和赵建民都特别重视中共去年底通过的第三份历史决议，也提醒台湾民众应注意大陆近来陆续提出“统一后的安排”的说法，包括大陆海协会副会长孙亚夫提到两岸统一后台湾选举照样进行，但支持台独的人和政党不能参选，这是香港模式；国台办副主任刘军川称统一后台湾的财政收入留在台湾改善民生；国台办主任刘结一去年元旦讲话只提一次统一，今年元旦讲话提到21次统一，也讲到统一后云云。

苏起表示，大陆过去都讲统一、反独、促统，从未对统一后有任何描述，但蔡英文去年双十庆典抛出“两岸互不隶属”后，便出现上述“统一后的安排”。他认为，这是被刺激出来的，目前讲法仍很模糊，今年底中共二十大“新时代党解决台湾问题总体方略”会很全面且细腻，包含政治、军事、经济和文化等。

苏起说，大陆的一个路线图要丢出来了，二十大之后习近平就要为他的第三任拼政绩了，蔡英文也要为八年留下政绩，届时两岸冲撞会非常麻烦。

赵建民也指出，目前有几个因素让两岸有不对称的对撞结构。第一是美国的民调首次出现52%的人支持派兵台湾，但同一份民调中却有47%反对卖武器给台湾，这是矛盾的，却让台湾人民以为台海若开战，美国人会来援救。上述民调由美国智库“芝加哥全球事务委员会”于去年8月26日发布；其次，国际反中联盟成形，美英澳同盟（AUKUS）更令台湾人幻想，认为大陆不会诉诸武力，即使大陆攻台，美国和国际盟友也会来。

他说，中共二十大将有系统的提出“新时代党解决台湾问题总体方略”，必然围绕在统一问题上；然而台湾选举的反中结构已经形成，四大公投结果是重要里程碑，凡是打出“反中牌”就会获胜，多数台湾人误解大陆不会攻台，于是台湾不断挑衅对岸，不啻是一直发出邀请函要大陆来武统台湾。