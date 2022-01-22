新界一大楼20人染疫 围封五天居民强制检测

（香港综合讯）香港新界的大型公共屋邨葵涌邨逸葵楼前天暴发新一波疫情，截至昨天（1月21日）有20人染疫（包括确诊与初步确诊），卫生当局已从昨天起将大楼围封五天，要求居民接受强制检测。

综合《明报》《星岛日报》及网媒“香港01”报道，香港政府专家顾问、香港大学微生物学系教授袁国勇说，由于香港目前没有足够的检疫设施供大楼2500名居民隔离，且因涉及送饭等事项，政府没有能力安排所有居民居家隔离。

据卫生防护中心传染病处主任张竹君昨天通报，逸葵楼昨天再增六起感染病例，连同怀疑个案，患者累计约20人，分布于12个楼层13个单位，座向各有不同。除住客外，患者包括访客、工作人士等。其中一人为逸葵楼清洁工，居于同邨映葵楼，该座大楼居民也须接受强制检测。

食物及卫生局局长陈肇始昨天稍后表示，经专家调查后认为逸葵楼无须进行撤离，但由于涉及多起确诊病例，当局决定从昨天下午6时起将逸葵楼围封，为期五天。大楼2700名居民须由昨天起至下周三（26日）期间进行居家隔离，每天进行病毒检测，以找出潜伏病例，当局将每日提供膳食给住户。

逸葵楼前天有16人确诊，病例涉及13个单位、12个楼层。楼内首起病例是一名79岁男子，基因排序确认为奥密克戎毒株，经调查证实与早前一名巴基斯坦女子所携带的毒株相同。

巴籍夫妇疑为疫情源头 丈夫曾到访大楼垃圾房

该名巴基斯坦女子在海景丝丽酒店隔离期间染疫，并传染给丈夫。她的丈夫于本月13日到访逸葵楼、绿葵楼及芊葵楼三座大厦的垃圾房收集物件，并带往南昌街摆卖。当局相信，这是引发逸葵楼疫情的源头。袁国勇认为，垃圾房没有上锁，病毒很有可能在人员流动期间传染给清洁工作人员或保安人员。

不过，香港卫生防护中心传染病处首席医生欧家荣说，该名巴基斯坦男子刚开始并未说自己到过逸葵楼，而是完成基因排序被进一步追问后才承认，是否涉及虚报仍须进一步调查。

袁国勇形容，逸葵楼发生“非常大的超级传播”，他呼吁居民尽量不要外出，否则疫情会传播至社区。他研判，大厦内的疫情涉及不同楼层及座向，经检视各层及电梯后，没有迹象表明建筑结构、空气流动或喉管导致疫情暴发，暂不必撤离大厦居民，但会要求居民每晚检测，隔天有阴性结果才可外出。

当局目前针对大厦采取的防控措施引来了不少批评；有逸葵楼居民称，政府未派人员在大厦检查出入人士是否已获阴性报告。

香港呼吸系统专科医生梁子超说，奥密克戎潜伏期中位数是三天，且感染奥密克戎可在短时间内发病，即使上午检测阴性，下午出门时还是有将病毒带入社区的风险，因此应该果断围封大厦三天。他认为，港府安排足夠人手向居民提供食物，及围封大厦并非大问题；香港中文大学呼声系统科讲座教授许树昌也认为，禁止居民出入三天是最理想的措施。

卫生防护中心昨天公布，香港昨天新增24起病例，其中六起输入型病例、18起本土病例，其中有两起源头不明；同日录得逾20起初步确诊病例，当中10起与逸葵楼相关。