重庆代市长胡衡华 顺利转正为市长

六名市委常委退居二线在即，也意味着市委已开启大换血，不久将迎来逾半数新面孔。受访观察人士指出，重庆市委此次大幅变动历来少见，预示着更多创新型人才可能将进入新一届领导班子。

重庆人大会议昨天闭幕，代市长胡衡华顺利转正为市长，中共重庆市委副书记吴存荣等四名市委常委则当选市人大常委会副主任。

六名市委常委退居二线在即，也意味着市委已开启大换血，不久将迎来逾半数新面孔。受访观察人士指出，重庆市委此次大幅变动历来少见，预示着更多创新型人才可能将进入新一届领导班子，以提升整体管理水平并实现新的经济发展需求。

据《重庆日报》发布的消息，重庆人大昨天上午举行全体会议，上个月底到渝履新的胡衡华当选为市长；吴存荣、宣传部部长张鸣、政法委书记刘强、万州区委书记莫恭明等四名市委常委，则当选重庆人大常委会副主任。

副省级官员的退休年龄是60岁。本周转任市人大政协的六名重庆常委中，仅刘强满退休年龄。

重庆观察人士向《联合早报》分析，本届市委有近半数常委被安排提早退居二线相当罕见，表明这些常委的业绩可能未获高评价，“要不就是他们思想跟不上快速发展的新形势”。

该人士分析，此次人事大洗牌意在为市委注入更多创造创新能力，“（目前）中国整个经济要做新的盘算发展，对整个政治管理也提出更高更新的水平要求，所以（重庆市委可能）才做那么大幅度的调整。否则一般按照常态，（最多只会）换两三个。”

目前11名重庆常委中，除了去年7月跻身常委并担任市委秘书长的李明清，以及12月底出任市委副书记的胡衡华，仅剩市委书记陈敏尔、组织部部长彭金辉、戎装常委高步明尚未出现职务变动。

观察人士预期，在市委一把手调整前，六名常委可能继续兼职一段时间，“兼职多久与新的一把手何时到位有密切的关联。新人来之前，要让市委能继续正常运转。”

58岁的吴存荣是安徽无为人，出身水利系统，曾在安徽任职30多年，2016年11月曾接替落马的陈树隆任安徽常务副省长。四个月后，他跨省出任重庆市委常委、副市长，负责市政府常务工作，同时兼任重庆行政学院院长。

吴存荣去年1月升任市委专职副书记，填补任学锋一年多以前在北京骤逝而留下的空缺。吴存荣也是第十九届中央候补委员。

59岁的张鸣是湖南汨罗人，早年在共青团系统工作近20年，之后在重庆工作20多年。2000年9月从中央调到重庆任市委宣传部副部长，2006年11月出任重庆涪陵区委书记近六年。2012年8月，张鸣返主城任重庆副市长（当时市长黄奇帆），2015年1月升任重庆市委常委，跻身副省级。

在原市委书记孙政才主政期间，张鸣曾为其“大秘”，2015月4月起担任市委秘书长逾两年。孙政才落马一月前，张鸣2017年6月转任宣传部长至今。

上月年满60岁的刘强是重庆巴南人，仕途从未离开过重庆，曾在主城西南的九龙坡区工作近20年；2000年12月调任西部永川，在当地任职逾七年。

刘强2008年3月返主城出任渝中区委书记近五年，2013年1月担任副市长，并于2017年5月（即孙政才落马两月前）升任重庆市委常委，隔月出任政法委书记至今。

59岁的莫恭明是广西岑溪人，曾在广西工作近35年，长期从事港口航道工作，2002年12月出任广西中部来宾市副市长逾五年，期间2005年2月曾到新加坡南洋理工大学学习一年，获颁公共管理硕士学位。

莫恭明2018年1月从广西东南部玉林市委书记任上，跨省转任重庆市委常委，并到重庆最大市辖区万州区出任区委书记至今。

（记者是《联合早报》重庆特派员）