港葵涌邨疫情蔓延至邻座 3万5000居民围封五天

（香港综合讯）香港新界大型公共房屋住宅区葵涌邨疫情持续蔓延，昨天已从逸葵楼蔓延至邻座的映葵楼。港府宣布从昨天起也围封映葵楼五天，期间居民不得外出。

综合《星岛日报》《南华早报》及网媒“香港01”报道，香港特首林郑月娥昨天下午6时在记者会上说，葵涌邨的疫情可见奥密克戎BA.2变种冠病毒株呈“几何式暴发”，病例在三天内暴增五倍达105起，涉及葵涌邨三栋居民楼。这105起确诊及初步确诊病例中，其中96起涉及逸葵楼、八起涉及映葵楼、一起涉及晓葵楼。

鉴于映葵楼病例激增，林郑月娥在记者会宣布，映葵楼从昨晚8时起将进行围封强检五天，该楼居民期间每天须接受强制检测，也不得外出。芊葵楼、晓葵楼、旭葵楼、雅葵楼四座居民楼也须进行围封强检，但居民不用禁足五天。

除了以上四个大楼和早前被围封的逸葵楼，葵涌邨另外11座大楼也将被列入强制检测名单中，这11座大楼所有居民须进行多次检测。除了葵涌邨16座大楼，与葵涌邨相邻的葵馥苑两座警察宿舍，也被纳入强检名单中。

两卫生署护士在场值班

逾10人接听热线解答疑问

林郑说，此次的围封行动规模庞大，涉及3万5000名居民、1000个单位，加上两座警察宿舍，当局每天须处理3万6000至3­万7000个检测。

港府先后在逸葵楼、映葵楼展开五天围封检测行动，运输与房屋局长陈帆说，居家隔离及强制检测目的是控制疫情，故一般人不能进入受限区域，当局会因应居民的个别实际需要提供协助，例如家人为大楼居民送药，但外卖则不会处理。

陈帆说，考虑到个别居民有复检及服药安排，当局会安排两名卫生署护士在场值班，也有超过10人接听热线解答疑问、查询及求助、跟进。至于映葵楼禁足安排，也将采取与逸葵楼同一方式处理，由今天起为受影响居民提供早、午、晚三餐。

卫生防护中心传染病处主任张竹君昨天通报，香港新增26起冠病确诊病例，其中25起是本土病例。本土病例中，10起与葵涌邨相关，包括八起逸葵楼住户或逗留人士、一名在逸葵楼负责清洁工作的映葵楼住客及同层的2­岁女童。

40余清洁工列密接者

送往检疫中心隔离

张竹君说，由于清洁工人之间会有群聚交流，所以葵涌邨40多名清洁工人被列为密切接触者，将送往竹篙湾检疫中心隔离。此外，当局在逸葵楼采集的环境样本中，八楼走廊的电梯按钮和七楼垃圾房门内握把对病毒检测呈阳性反应，反映逸葵楼环境或受病毒污染。