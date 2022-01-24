官方积极炒热冬奥气氛 民众疲于防疫冷淡以对

北京冬奥会全流程带妆彩排前天举行，开幕式时长约100分钟，绚烂烟火点亮中国国家体育场“鸟巢”夜空。距离冬奥开幕不到两周，中国官方也加大马力营造冬奥氛围，但由于疫情防控愈发收紧，大部分观众无法亲临赛场，民间对冬奥会的兴趣慢热。

新年伊始，一批与冰雪运动相关的影视、综艺节目在中国各大电视台扎推播出，为即将到来的北京冬奥会烘托氛围。

在为冬奥会预热的众多影视题材中，以短道速滑为主题的影视剧居多。讲述中国短道速滑发展的电视剧《超越》，目前正在央视一套黄金档以及爱奇艺、腾讯、优酷等平台同步热播。

短道速滑是中国队在北京冬奥会上的优势项目，也被寄予争夺佳绩的厚望。

作为东道主城市，北京的城市景观本月也加紧进入“气氛组”，为冬奥会造势。北京天安门广场、长安街沿线等10个地段都已搭建起以冬奥为主题的花坛。

上月底，服务于北京冬奥的地铁11号线冬奥支线正式通车。这条直达首钢滑雪大跳台等奥运场馆的地铁线路，充满各种冬奥元素：站台安全隔板上的大显示屏滚动播放奥运宣传片；乘客进出车厢时，迎面就能看到两个笑盈盈的吉祥物宣传画——冬奥会吉祥物“冰墩墩”和冬残奥会吉祥物“雪容融”；雪花顶灯，冰球杆扶手，无处不在的细节设计都为渲染冬奥氛围下足工夫。

不过，记者上周乘坐冬奥支线时发现，并没有多少前来体验的乘客。

自上周起，各别线路的地铁电视也开始穿插播放冬奥宣传片，提醒忙碌出行的民众，已经进入“冬奥时间”。

北京各大地铁的入口处也按惯例，在重大活动开始前加强岗哨。“西城大妈”“朝阳群众”等志愿者也加入安保队伍。据《北京日报》报道，全市758个站点都有包括上述群众组织在内的志愿者上岗执勤，协助保障冬奥安全顺利举行。

防疫力度再升级 商家难借奥运风增收入

中国希望向世界呈现一场简约、安全、精彩的奥运盛会，但持续不断的疫情，限制了冬奥会的宣传和造势。

由于疫情形势严峻，冬奥赛事在闭环区域内举行；北京冬奥组委会也决定停止公开售票，改为定向组织观众到现场观赛。这意味着绝大多数人无法到赛场边，近距离感受冬奥的氛围。

本月中以来，北京多个行政区突发新增冠病病例，疫情防控力度再次加码，这也让一些本希望借着奥运东风多些收入的业者又感到阵阵寒意。

首钢园内一名不愿具名的餐馆负责人告诉记者：“奥运越近，防控越严，来吃饭的人就更少了。”

首钢园是2022年冬奥会北京赛区唯一的雪上比赛场地，由于中国最受瞩目的滑雪运动员谷爱凌将在这里的滑雪大跳台冲击奥运金牌，吸引不少游客前来打卡，也给园区餐馆带来了生意。

相较夏季奥运会 民众对冬奥“无感”

奥运在即，但疫情再起，防控措施紧跟着收紧，让刚有起色的生意又冷清下去。

即便没有疫情，冬季体育运动项目的关注度，在中国也远不如夏季奥运会。

近些年，在官方大力推动下，越来越多中国民众开始了解并参与冰雪运动。官方称，中国已有3.46亿人参与冰雪运动，居民参与率达24.56％，但冰雪运动仍属小众运动。

家住北京朝阳区的张姓市民（47岁）受访时坦言，与2008年北京举办夏奥会时的“兴奋劲”相比，他对冬奥会“无感”。

2008年北京奥运开幕前，他花了7500多元（人民币，约1600新元）买了台75寸液晶电视机，让家人能“很过瘾地看跨栏、乒乓球等”。对于冬奥会，他却漠然地说：“（冬奥会）运动员我一个都叫不上名字，关注谁啊？”

北京市民郑鑫（35岁，自由职业者）则说，上周读小学的女儿一放寒假，她就开始关注冬奥会，原因是女儿寒假作业中有一项是观看冬奥会比赛，“不用去现场，在家看电视就行”。