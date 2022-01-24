蔡英文“尊蒋”谈话 引来蓝绿阵营齐炮轰

（台北综合讯）台湾总统蔡英文肯定已故总统蒋经国坚决反共、坚定保台的谈话令绿营炸锅，民进党前立委段宜康批评，“莫名其妙，无言以对”；台湾基进则质疑，蔡英文谈话形同赋予威权统治正当性。

由台北市政府和蒋经国国际学术交流基金会兴建营运的“经国七海文化园区”“蒋经国总统图书馆”前天（1月22日）开幕，蔡英文受邀出席。

蔡英文在致词时说，面对当前中国大陆对台湾一波又一波的军事、政治施压，蒋经国坚决反共、坚定保台的立场，是当前台湾人民最大的共识，此番谈话招致部分绿营人士炮轰。《自由时报》报道，段宜康前天在面簿发文抨击蔡英文，“莫名其妙，无言以对。既然如此，当初何必要我们推动转型正义？”“现在总统去肯定那个威权体制最顶端的人，这又算什么价值？”

段宜康还把蒋经国类比希特勒说，“难道我们会去肯定希特勒复兴德国吗？”

行政院促转会批评“经国七海文化园区”名称带威权色彩，要求更名，蔡英文则高喊借文化园区促进社会和解，这调子不一的做法也引来蓝绿批评。

《自由时报》引述不具名台湾本土派学者说，蔡英文正面对两难，她以领导人的战略高度进一步将“中华民国台湾化”，但对于促转会指蒋经国是威权象征，她也应就这个问题公开释疑。

国民党则批评民进党政府标准唱双簧手法，无助于化解朝野对立与社会分歧。

《联合报》报道，国民党发言人张斯纲指民进党打精神错乱的口水仗，要选票、要争取台独基本教义派支持，就把蒋经国拿出来批判；要争取中间或蓝军支持，就又捧起蒋声称要促成朝野和解。

《联合报》评论文章称，政治利益是蔡英文“尊蒋”的重要考量，去年“双十”打“中华民国牌”收效不错，民进党不再畏惧提“中华民国”，形同在蓝绿版图战争中攻下关键城池，如今挟公投获胜的高气势准备对两蒋如法炮制收割，若拿下这两大蓝营主场，国民党处境将更难堪，“特别是在国家定位及历史的诠释话语权”。